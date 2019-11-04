Kafa karıştıran ilişki!

TRABZONSPOR'UN sahasında Göztepe'ye hakem hatalarıyla 1-0 yenildiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili camia ayağa kalktı. Trabzon yerel sitesi 61saat'e göre, MHK ve hakem Fırat Aydınus'a kızan taraftarlar sosyal medyada, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç arasında olduğu iddia edilen ticari ilişkiyi de tekrar gündeme taşıdılar. Alp'e ait Alpplas şirketinin en büyük müşterisinin Koç grubunun sahibi olduğu Arçelik'in olduğu yönündeki iddialara dikkat çeken Trabzonsporlu futbolseverler, "Zekeriya Alp, kazancının büyük bölümünü Koç'tan sağlarken, hakemlerden nasıl adaletli bir yönetim isteyebilir" şeklinde yorumlar yaptılar. Bu iddiayi daha önce Ahmet Çakar, Beyaz TV'deki programında gündeme getirmişti.

VAR odasında tartışma

TRABZONSPOR-Göztepe maçının 58. dakikasında Sörloth'un penaltı beklediği pozisyon için ortaya bomba bir iddia atıldı. Maçın AVAR hakemi olan Kemal Yılmaz, pozisyon için VAR hakemi Koray Gençerler'e "Fırat Aydınus'u çağırmalısın" dedi. Gençerler'in ise "İncelemeye gerek yok" cevabı verdiği ve ikili arasında sert tartışmaların yaşandığı kaydedildi. Gençerler'in sorumluluğun kendisinde olduğunu belirterek "Kes sesini" dediği, AVAR hakemi Yılmaz'ın da bunu rapor olarak MHK'ye ilettiği ifade edildi.