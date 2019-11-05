Avrupa’ya selam çaktık!

UMURHAN

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden milli sporcularımız, hafta sonunda çıktıkları mücadelelere performanslarıyla damga vurdu. Daha düne kadar 'Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdikleri için yerden yere vurulan, 'Asker selamı' yaptıkları için tehdit üstüne tehdit alan oyuncularımız, bu kez golleri ve asistleriyle büyük alkış aldı, Avrupa basınında da manşetleri süsledi:Çağlar Söyüncü, Crystal Palace'ı 2-0 yendikleri karşılaşmadaİngiliz futbolunun iki efsanesi 23 yaşındaki defans oyuncumuzu göklere çıkarırkenyorumunu yaptı, Martin Keown iseifadelerini kullandı.Çağlar için bu dönem harika gidiyor.İlk golünü attı, taraftarı ile kutladı.Çağlar savunmadaki başarısına bir de gol ekledi.Oyuncumuz için güzel, futbol adına ise zor bir maç oldu. 68'de sahaya girip,Ancak 78. dakikada Tottenham'dan Heung-Min Son'un, Andre Gomes'e yaptığı müdahale Portekizli oyuncunun bileğinin kırılması ile noktalandı. Cenk'in takım arkadaşı için yaptığı paylaşım en az golü kadar beğenildi. Cenk,diyerek arkadaşının acısını paylaştı.Cenk dramatik 1 puanın kahramanı oldu.Cenk geç kalmış bir hamleydi ama işini yaptı.Kötü gecede Tosun 97'de takımını kurtardı.Tosun sonunda kendini gösterdi.Schalke'nin Augsburg'u 3-2 yendiği maçta skoru 2-2'ye getiren golü atanMaçın ardından taraftarlar sosyal medyada Ozan'a övgüler yağdırırken,Köln'ü 2-0 deviren Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan takımının Thommy ile bulduğu golde asist yapıp galibiyete katkıda bulundu.Valladolid'in bu hafta Mallorca'yı 3-0 yendiği maçta Enes Ünal da ağları sarsmayı başardı.Sezon başında başkent ekibine transfer olan Mert Çetin ilk kez ilk 11'de forma şansı bulduğu Napoli maçında alkışları da topladı. 22 yaşındaki milli stoper son dakikaya kadarAncak gördüğü kırmızı kart bir sonraki haftayı kaçırmasına neden oldu.Uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta kadroya alınan Cengiz Ünder, Napoli maçı ile futbola döndü ve 81'de oyuna girdi. Milli takım ve Roma'nın kritik maçları öncesindeLille taraftarının yeni sevgilisi Yusuf Yazıcı, çıkışını Marsilya maçında da sürdürdü ancak yenilgiye engel olamadı. Marsilya deplasmanında 2-1 yenilen Lille'in,Milli basketbolcunun formasını giydiği Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü maçta deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 129-128 yenerken, bitime 0.4 saniye kala galibiyet 3'lüğünü Furkan potaya gönderdi.Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Judo Turnuvası'da kadınlar +78 kilodave erkekler 73 kilodaaltın, 90 kilodave +100'debronz madalya kazandı.İtalya'da düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 57 kilodason iki olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'u 22-9 yenip altın madalyanın sahibi oldu. 49 kiloda iseşampiyonluğa ulaştı.'ın gümüş,'un bronz aldığı turnuvayı kadınlarımız takımhalinde Avrupa Şampiyonu olarak tamamladı., 69 kiloda Polonyalı İgowski İgor'u yenerekdünya şampiyonu oldu.Hırvatistan'da düzenlenen Yelken Laser Dünya Şampiyonası'nda, 19 yaş altında dünya ikinciliğine ulaştı.U23 Dünya Şampiyonası'nda sporcularımız 6 bronz madalya kazandı.