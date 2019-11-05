Avrupa’ya selam çaktık!

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden milli sporcularımız, hafta sonunda çıktıkları mücadelelere performanslarıyla damga vurdu. Daha düne kadar 'Barış Pınarı Harekâtı'na destek verdikleri için yerden yere vurulan, 'Asker selamı' yaptıkları için tehdit üstüne tehdit alan oyuncularımız, bu kez golleri ve asistleriyle büyük alkış aldı, Avrupa basınında da manşetleri süsledi:
İNGİLTERE PREMİER LİG
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ (LEICESTER CITY)
Çağlar Söyüncü, Crystal Palace'ı 2-0 yendikleri karşılaşmada Premier Lig'deki ilk golünü atarken, maçın oyuncusu seçildi.
İngiliz futbolunun iki efsanesi 23 yaşındaki defans oyuncumuzu göklere çıkarırken Gary Lineker, "Çağlar Leicester'a istediğini verdi. Bu sezon harika!"
yorumunu yaptı, Martin Keown ise "Çağlar Söyüncü'yü izledikçe onu daha fazla beğeniyorum. Modern futbolda olması gereken tüm özelliklere sahip. Hızlı, agresif ve hava toplarında çok başarılı... Uzun boylu olmasına rağmen hızlı ve çabuk bir oyuncu"
ifadelerini kullandı.
ÇAĞLAR İÇİN NE DEDİLER?
Guardian:
Çağlar için bu dönem harika gidiyor.
The Sun:
İlk golünü attı, taraftarı ile kutladı.
Daily Mail:
Çağlar savunmadaki başarısına bir de gol ekledi.
CENK TOSUN (EVERTON)
Oyuncumuz için güzel, futbol adına ise zor bir maç oldu. 68'de sahaya girip, Tottenham ağlarını 90+7'de sarsan Cenk takımına 1 puanı getirdi. Bu, milli yıldızın bu sezon Premier Lig'deki ilk golü olarak da kayıtlara geçti.
Ancak 78. dakikada Tottenham'dan Heung-Min Son'un, Andre Gomes'e yaptığı müdahale Portekizli oyuncunun bileğinin kırılması ile noktalandı. Cenk'in takım arkadaşı için yaptığı paylaşım en az golü kadar beğenildi. Cenk, "Keşke gol atmasaydım, keşke maçı 5-0 kaybetseydik ama böyle bir olay yaşanmasaydı"
diyerek arkadaşının acısını paylaştı.
CENK İÇİN NE DEDİLER?
Daily Mail:
Cenk dramatik 1 puanın kahramanı oldu.
Guardian:
Cenk geç kalmış bir hamleydi ama işini yaptı.
The Sun:
Kötü gecede Tosun 97'de takımını kurtardı.
Mirror:
Tosun sonunda kendini gösterdi.
ALMANYA BUNDESLİGA
OZAN KABAK (SCHALKE)
Schalke'nin Augsburg'u 3-2 yendiği maçta skoru 2-2'ye getiren golü atan Ozan Kabak, ilk kez ilk 11'de oynayıp ilk golünü attı.
Maçın ardından taraftarlar sosyal medyada Ozan'a övgüler yağdırırken, 19 yaşındaki stoperin daha fazla oynatılması gerektiğine vurgu yapıldı.
KAAN AYHAN (FORTUNA DÜSSELDORF)
Köln'ü 2-0 deviren Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan takımının Thommy ile bulduğu golde asist yapıp galibiyete katkıda bulundu.
İSPANYA LA LİGA
ENES ÜNAL (VALLADOLID)
Valladolid'in bu hafta Mallorca'yı 3-0 yendiği maçta Enes Ünal da ağları sarsmayı başardı. Maçın 50. dakikasında penaltı noktasında topun başına geçen 22 yaşındaki forvetimiz bu sezon takımındaki ilk golünü kaydetti.
İTALYA SERİE A
MERT ÇETİN (ROMA)
Sezon başında başkent ekibine transfer olan Mert Çetin ilk kez ilk 11'de forma şansı bulduğu Napoli maçında alkışları da topladı. 22 yaşındaki milli stoper son dakikaya kadar Napoli hücum oyuncularına göz açtırmadı.
Ancak gördüğü kırmızı kart bir sonraki haftayı kaçırmasına neden oldu.
CENGİZ ÜNDER (ROMA)
Uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta kadroya alınan Cengiz Ünder, Napoli maçı ile futbola döndü ve 81'de oyuna girdi. Milli takım ve Roma'nın kritik maçları öncesinde Cengiz'in dönüşü Roma medyasında da büyük coşkuyla karşılandı.
FRANSA LEAGUE 1
YUSUF YAZICI (LILLE)
Lille taraftarının yeni sevgilisi Yusuf Yazıcı, çıkışını Marsilya maçında da sürdürdü ancak yenilgiye engel olamadı. Marsilya deplasmanında 2-1 yenilen Lille'in, Soumaoro ile bulduğu tek golün asistinin altında Yusuf'un imzası vardı.
FURKAN KORKMAZ (Philadelphia 76ers)
Milli basketbolcunun formasını giydiği Philadelphia 76ers, 21 sayı geriye düştüğü maçta deplasmanda Portland Trail Blazers'ı 129-128 yenerken, bitime 0.4 saniye kala galibiyet 3'lüğünü Furkan potaya gönderdi.
MADALYA AVCILARI
JUDO:
Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Judo Turnuvası'da kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit
ve erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu
altın, 90 kiloda Mikail Özerler
ve +100'de Cemal Erdoğan
bronz madalya kazandı.
TEKVANDO:
İtalya'da düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 57 kiloda İrem Yaman
son iki olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'u 22-9 yenip altın madalyanın sahibi oldu. 49 kiloda ise Rukiye Yıldırım
şampiyonluğa ulaştı. Zeliha Ağrıs
'ın gümüş, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş
'un bronz aldığı turnuvayı kadınlarımız takım
halinde Avrupa Şampiyonu olarak tamamladı.
KARMA DÖVÜŞ SANATLARI: Furkan Yasir Yalçın
, 69 kiloda Polonyalı İgowski İgor'u yenerek
dünya şampiyonu oldu.
YELKEN:
Hırvatistan'da düzenlenen Yelken Laser Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Yalçın Çitak
, 19 yaş altında dünya ikinciliğine ulaştı.
GÜREŞ:
U23 Dünya Şampiyonası'nda sporcularımız 6 bronz madalya kazandı.
SUAT UMURHAN