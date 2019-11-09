Örgülerini alıp geliyorlar!

BUGÜN NELER OLDU

Daha önce stadyumda futbol karşılaşması izlememiş 40 kadın, Trabzonspor'un yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta hem takımlarına destek verecek hem de yörenin el sanatlarını işleyecek. Kadınlar olarak takımlarına destek verdiklerini anlatan AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen,Alanyaspor takımıyla mücadele Trabzonspor için çok önemli, derbi niteliğinde bir karşılaşma. Kadınlarımız ev ekonomisine katkı sunmak için ördükleri el işleriyle maça gelecekler.dedi.