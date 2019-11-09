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Örgülerini alıp geliyorlar!

’nca hazırlanan “Örgümüzü Aldık Geldik, Sana Gönlümüzü Verdik” projesi kapsamında 40 kadın yarın Akyazı’da maç izleyecek

Giriş Tarihi: 9.11.2019
Örgülerini alıp geliyorlar!
Daha önce stadyumda futbol karşılaşması izlememiş 40 kadın, Trabzonspor'un yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçta hem takımlarına destek verecek hem de yörenin el sanatlarını işleyecek. Kadınlar olarak takımlarına destek verdiklerini anlatan AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, "Özellikle bu projeyi Trabzonspor ile oturup konuştuk. Bize bilet konusunda yardımcı oldular. Yönetime teşekkür ediyorum. Alanyaspor takımıyla mücadele Trabzonspor için çok önemli, derbi niteliğinde bir karşılaşma. Kadınlarımız ev ekonomisine katkı sunmak için ördükleri el işleriyle maça gelecekler. Bir yandan Trabzonumuzun yöresel el sanatlarını tanıtacağız bir yandan da maçı izleyeceğiz" dedi.
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