Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ukrayna Ligi’ndeki ırkçılık Brezilyalı Taison’u ağlattı

’ndeki ırkçılık Brezilyalı Taison’u ağlattı

Giriş Tarihi: 12.11.2019
Ukrayna Ligi’ndeki ırkçılık Brezilyalı Taison’u ağlattı
Futbolun en büyük sorunlarından biri ırkçılık, Ukrayna Ligi'nde de haftaya damga vurdu. Shakhtar Donetsk'in Dinano Kiev'i ağırladığı maçta Brezilyalı futbolcu Taison, ırkçı saldırılara maruz kaldı. Shakhtar forması giyen Tasion, ırkçı tezahüratlara sert tepki gösterip taraftarlara el hareketi yaptıktan sonra, topu tribünlere fırlattı. Hakem Brezilyalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Taison sahayı terk ederken göz yaşlarına hakim olamadı. 31 yaşındaki oyuncuyu iki takım futbolcuları teselli etmeye çalıştı. Taison'un vatandaşı Dentinho da gözyaşlarını tutamadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ukrayna Ligi’ndeki ırkçılık Brezilyalı Taison’u ağlattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN