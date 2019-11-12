Ukrayna Ligi’ndeki ırkçılık Brezilyalı Taison’u ağlattı

BUGÜN NELER OLDU

Futbolun en büyük sorunlarından biri ırkçılık,'nde de haftaya damga vurdu.'in'i ağırladığı maçta Brezilyalı futbolcu, ırkçı saldırılara maruz kaldı. Shakhtar forması giyen Tasion, ırkçı tezahüratlara sert tepki gösterip taraftarlara el hareketi yaptıktan sonra, topu tribünlere fırlattı. Hakem Brezilyalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.31 yaşındaki oyuncuyu iki takım futbolcuları teselli etmeye çalıştı. Taison'un vatandaşı Dentinho da gözyaşlarını tutamadı.