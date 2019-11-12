Ukrayna Ligi’ndeki ırkçılık Brezilyalı Taison’u ağlattı

Futbolun en büyük sorunlarından biri ırkçılık, Ukrayna Ligi
'nde de haftaya damga vurdu. Shakhtar Donetsk
'in Dinano Kiev
'i ağırladığı maçta Brezilyalı futbolcu Taison
, ırkçı saldırılara maruz kaldı. Shakhtar forması giyen Tasion, ırkçı tezahüratlara sert tepki gösterip taraftarlara el hareketi yaptıktan sonra, topu tribünlere fırlattı. Hakem Brezilyalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Taison sahayı terk ederken göz yaşlarına hakim olamadı.
31 yaşındaki oyuncuyu iki takım futbolcuları teselli etmeye çalıştı. Taison'un vatandaşı Dentinho da gözyaşlarını tutamadı.