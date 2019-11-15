SABAH yazdı, olay oldu

Türkiye'nin SABAH SPOR
'dan öğrendiği hakem
Deniz Ateş Bitnel'in futbolcu
olarak yer aldığı maçta
karşılaşmanın hakemi Mehmet
Ağaçlı'ya saldırısı büyük ses getirdi. Saldırıyı gerçekleştirdiği
savcılık dilekçesine ve görüntülere
yansıyan hakem Deniz Ateş Bitnel, faal hakemlik
kariyerini de haberin ardından dün noktaladığını
açıkladı. Olay sonrası Bitnel hakkında saldırı ve hakaret suçlarından Ağaçlı'nın avukatı Özgür Şimşek tarafından şikayette bulunulmuş, ertesi gün taraflar kendi arasında anlaşınca şikâyetten vazgeçilmişti.
Maltepe 1923 ile Golden
Masterlar arasında 11 Kasım'daki maçta futbolcu
olarak sahaya çıkan Bitnel, bir pozisyon
sırasında hakem Ağaçlı'ya giderek iki eliyle çok
sert bir şekilde vurup yere düşürmüştü. Ağaçlı'nın
ifadeleri doğrultusunda hazırlanan dilekçede 15
dakika boyunca Bitnel tarafından Ağaçlı'ya küfürler edildiği, saldırı ve hakaretten Bitnel'in cezalandırılması istendiği belirtilmişti.
SALDIRI YALANSA BU BELGE NE?
Görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ve SABAH'ın haberinin yalan olduğunu belirten Deniz Ateş Bitnel her ne kadar inkar etse de olayın tüm detaylarının yazılı olduğu savcılık belgesine SABAH ulaştı. Belge, Bitnel'i yalanlarken, SABAH'ın haberini de doğruladı.
Bitnel, arkadaşı ağaçlı ile bu fotoğrafını paylaşıp aralarında sorun olmadığını söyledi...
YUMRUK YOK! SADECE ÇARPTIM
Yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Ateş Bitnel, "Veteranlar Ligi'nde maçlara çıkıyorum, hakemler de eski hakemler. O akşam maç dostluk havasında geçiyordu. Maçtan önce kendisine hiç beklemediği anda burnunun dibinde olacağımı söylemiştim. Bir anda kendisine giderek göğsümü çarpacaktım ama görüntülerde yumruk atmışım gibi görünüyor. Böyle bir şey kesinlikle yok. Yaptığım hareketin görünen kısmını kesinlikle tasvip etmiyorum. Mehmet Ağaçlı kalktıktan sonra ufak bir gerginlik yaşadık.
Ortada ne bir darp var, ne de bir şikâyet. Bizim aramızda böyle bir şey olmaz. Bu sabah (dün) hakemliği bıraktığımı resmen yazılı olarak kuruma da bildirdim"
dedi.