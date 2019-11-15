SABAH yazdı, olay oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin'dan öğrendiği hakemDeniz Ateş Bitnel'in futbolcuolarak yer aldığı maçtakarşılaşmanın hakemi MehmetAğaçlı'ya saldırısı büyük ses getirdi. Saldırıyı gerçekleştirdiğisavcılık dilekçesine ve görüntülereyansıyan hakem Deniz Ateş Bitnel, faal hakemlikkariyerini de haberin ardından dün noktaladığınıaçıkladı.Maltepe 1923 ile GoldenMasterlar arasında 11 Kasım'daki maçta futbolcuolarak sahaya çıkan Bitnel, bir pozisyonsırasında hakem Ağaçlı'ya giderek iki eliyle çoksert bir şekilde vurup yere düşürmüştü. Ağaçlı'nınifadeleri doğrultusunda hazırlanan dilekçede 15dakika boyuncaGörüntülerin gerçeği yansıtmadığını ve SABAH'ın haberinin yalan olduğunu belirten Deniz Ateş Bitnel her ne kadar inkar etse de olayın tüm detaylarının yazılı olduğu savcılık belgesine SABAH ulaştı. Belge, Bitnel'i yalanlarken, SABAH'ın haberini de doğruladı.Bitnel, arkadaşı ağaçlı ile bu fotoğrafını paylaşıp aralarında sorun olmadığını söyledi...Yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz Ateş Bitnel, "Veteranlar Ligi'nde maçlara çıkıyorum, hakemler de eski hakemler. O akşam maç dostluk havasında geçiyordu. Maçtan önce kendisine hiç beklemediği anda burnunun dibinde olacağımı söylemiştim. Bir anda kendisine giderek göğsümü çarpacaktım ama görüntülerde yumruk atmışım gibi görünüyor.Ortada ne bir darp var, ne de bir şikâyet. Bizim aramızda böyle bir şey olmaz.dedi.