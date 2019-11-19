Hollanda 5 - 0 Estonya (MAÇ SONUCU)

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C grubu 10. hafta maçında Estonya'yı 5-0 gibi farklı skorla geçen Hollanda 19 puanla grubu ikinci sırada bitirdi.
20 TAKIM BELLİ OLDU
Eleme maçlarının tamamlanmasının ardından gruplarında ilk iki sırayı alarak şampiyonaya gitme hakkı kazanan takımlar belli oldu.
Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çekya, Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Hırvatistan, Galler, İspanya, İsveç, Polonya, Avusturya, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya EURO 2020 bileti aldı.
Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
- C Grubu
Hollanda-Estonya: 5-0
Almanya-Kuzey İrlanda: 6-1
- E Grubu
Galler-Macaristan: 2-0
Slovakya-Azerbaycan: 2-0
- G Grubu
Polonya-Slovenya: 3-2
Letonya-Avusturya: 1-0
Kuzey Makedonya-İsrail: 1-0
- I Grubu
Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi: 6-1
San Marino-Rusya: 0-5
İskoçya-Kazakistan: 3-1