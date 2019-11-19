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5 - 0 (MAÇ SONUCU)

UEFA C grubu 10. maçları kapsamında evinde konuk ettiği 'yı 5-0'lık skorla mağlup ederek 3. puanın sahibi oldu. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 20.11.2019 01:09 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 01:10
Hollanda 5 - 0 Estonya (MAÇ SONUCU)

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası C grubu 10. hafta maçında Estonya'yı 5-0 gibi farklı skorla geçen Hollanda 19 puanla grubu ikinci sırada bitirdi.

20 TAKIM BELLİ OLDU

Eleme maçlarının tamamlanmasının ardından gruplarında ilk iki sırayı alarak şampiyonaya gitme hakkı kazanan takımlar belli oldu.

Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, Çekya, Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, İsviçre, Danimarka, Hırvatistan, Galler, İspanya, İsveç, Polonya, Avusturya, Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya EURO 2020 bileti aldı.

Eleme grubu maçlarını ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan girecek.

Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:

- C Grubu

Hollanda-Estonya: 5-0

Almanya-Kuzey İrlanda: 6-1

- E Grubu

Galler-Macaristan: 2-0

Slovakya-Azerbaycan: 2-0

- G Grubu

Polonya-Slovenya: 3-2

Letonya-Avusturya: 1-0

Kuzey Makedonya-İsrail: 1-0

- I Grubu

Belçika-Kıbrıs Rum Kesimi: 6-1

San Marino-Rusya: 0-5

İskoçya-Kazakistan: 3-1

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Hollanda 5 - 0 Estonya (MAÇ SONUCU)
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