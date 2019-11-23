Trabzonspor gözünü zirveye dikti

JOSE

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor bugün MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Bordo-mavili takım, kazanması halinde puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Çekyalı sol bek Filip Novak'ın ardından genç Abdurrahim Dursun'un da sakatlandığı Fırtına'da, teknik direktörYusuf Sarı yokken sağ kanat, Sosa ve Obi Mikel yokken de orta sahada görev yapan Kamil, bu kez sol bekte ter dökecek. Sakatlığı nedeniyle Karadeniz ekibinin Göztepe ve Alanya maçlarında oynayamayan Daniel Sturridge, bu müsabakada da forma giyemeyecek. Teknik heyet, sakatlığını yeni atlatanBaşkent ekibi ise yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan ile ilk maçına çıkacak.Trabzonspor'da genç sol bekAbdurrahimDursun, bu sezonsakatlanan 16. isimoldu. Daha önce şuisimler sakatlık yaşamıştı:Arda Akbulut,Majid Hosseini,Fernandes, Novak,Pereira, KamilAhmet, Onazi, ObiMikel, AbdulkadirParmak, Sosa,Abdülkadir Ömür,Yusuf Sarı, FıratcanÜzüm, Sturridge,Caleb Ekuban.Trabzon, A.Gücü ile oynadığı son 12 maçın 11'inde yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi bu maçlardan 8 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı.Ankaragücü maçı için dün akşam Başkent'e giden Trabzonspor kafilesini, bordo-mavili taraftarlar çiçeklerle karşıladı. Özellikle teknik direktör Ünal Karaman ve kaptan Jose Sosa'ya büyük ilgi gösteren taraftarlar, ikiliye tezahüratlar yaptıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirdiler.Kritik A.Gücü karşılaşmasında cezalı Uğurcan Çakır yerine kaleyi Erce Kardeşler'in koruması beklenirken yine cezalı olan Abdulkadir Parmak'ın yerine ise sakatlıktan dönen ve takımla birlikte çalışmalarını sürdüren Obi Mikel'e forma verilecek. Sakatlığı nedeniyle Krasnodar ve Alanyaspor maçlarını kaçıran Jose Sosa iyileşirken sarı kart sınırında olması Ünal Karaman'ı gelecek haftaki G.Saray maçı öncesinde düşündürüyor.