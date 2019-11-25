Sivasspor zirveye demir attı

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Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Üst üste 4. galibiyetini alarak büyük bir başarı elde edenKayserispor'un tek golü ise 44'te Pedro Henrique'den geldi.Sivasspor, bu galibiyetle birlikte puanını 24 yaptı ve haftayı lider olarak kapatmayı garantiledi.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası oyuncularının disiplinden hiç kopmadan oynadıklarını söyledi. Attıklarından daha çok pozisyona girdiklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "İyi bir galibiyet aldık. Oyuncularımı kutluyorum. Bulunduğumuz yer çok iyi ama ligi iyi bitirmek lazım. Çok zor maçlarımız var. Oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız lazım. Ligi iyi bitirmek için bunlar yetmez" şeklinde konuştu.Demir Grup Sivasspor, nazar değmesin doludizgin gidiyor. Çok kritik maçtı, Kayseri'nin mutlak puana ihtiyacı vardı. Ama Sivas öylesine bir 90 dakika sergiledi ki bileğinin hakkıyla farklı kazandı. Aslında fark çok daha büyük olurdu. Attıklarından da fazlasını kaçırdılar. Sivasspor'un en büyük özelliği makineleşmiş takım oyunu. Çoğu zaman vurguladığım gibi Rıza Çalımbay, aynı futbolculuk hayatındaki gibi her zaman koşan bir ekip yaratır. Takımı o kadar maça konsantre olmuştu ki skora denge geldikten sonra bile ritimlerinden hiçbir şey kaybetmedi. Emre Kılınç, Konya maçından sonra mükemmel bir gole daha imza attı. Sivas'ın bu yoldaki tek sıkıntısı kadro derinliğinin olmaması.