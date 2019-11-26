Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu bilgisi

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor. Tek temsilcimiz olan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge'u ağırlayacak. Topladığı 1 puan ve averaj ile grupta 4. sırada yer alan Galatasaray, ilk galibiyetini alarak A Grubu'ndaki dengeleri değiştirmek ve UEFA Avrupa Ligi biletini alabilmek istiyor. Zorlu maç yaklaşırken, taraftarların da Galatasaray ve A Grubu puan durumu hakkındaki araştırmaları da yoğunluk kazandı. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 5. hafta fikstürünü sizler için derledik.

GALATASARAY PUAN DURUMU!

İşte, Club Brugge maçı öncesinde Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu bilgisi;

A GRUBU 5. HAFTA FİKSTÜRÜ

26 KASIM 2019 SALI

Galatasaray - Club Brugge (20.55)

Real Madrid - PSG (23.00)

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarıyla oynadığı üç maçı da kaybetmezken (1G 2B); bu üç karşılaşmada da rakibi Galatasaray'dı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika temsilcileriyle oynadığı yedi maçın hiçbirini kazanamadı (3B 4M). Sarı kırmızılı ekibin Avrupa arenasında galip gelemeden en fazla karşılaştığı ülke temsilcileri Belçika'dan.

Evinde oynadığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen (4B 6M) ve son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, turnuva tarihinde üst üste dört iç saha yenilgisi almadı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 18 maçın sadece birini kazanabilen Club Brugge (6B 11M), bu süreçte tek galibiyetini Kasım 2018'de Monaco'yu deplasmanda yenerek aldı.

Galatasaray geçen sezonun ilk Şampiyonlar Ligi haftasında 3-0 kazandığı Lokomotif Moskova maçından bu yana oynadığı dokuz karşılaşmanın sekizinde gol atamadı ve kalesinde 16 gol gördü (2B 7M).