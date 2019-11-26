Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu bilgisi

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı başlıyor. Tek temsilcimiz olan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Club Brugge'u ağırlayacak. Topladığı 1 puan ve averaj ile grupta 4. sırada yer alan Galatasaray, ilk galibiyetini alarak A Grubu'ndaki dengeleri değiştirmek ve UEFA Avrupa Ligi biletini alabilmek istiyor. Zorlu maç yaklaşırken, taraftarların da Galatasaray ve A Grubu puan durumu hakkındaki araştırmaları da yoğunluk kazandı. Peki, Galatasaray kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu ve 5. hafta fikstürünü sizler için derledik.
GALATASARAY PUAN DURUMU!
İşte, Club Brugge maçı öncesinde Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu bilgisi;
A GRUBU 5. HAFTA FİKSTÜRÜ
26 KASIM 2019 SALI
Galatasaray - Club Brugge (20.55)
Real Madrid - PSG (23.00)
MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR
- Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarıyla oynadığı üç maçı da kaybetmezken (1G 2B); bu üç karşılaşmada da rakibi Galatasaray'dı.
- Galatasaray, Avrupa kupalarında Belçika temsilcileriyle oynadığı yedi maçın hiçbirini kazanamadı (3B 4M). Sarı kırmızılı ekibin Avrupa arenasında galip gelemeden en fazla karşılaştığı ülke temsilcileri Belçika'dan.
- Evinde oynadığı son 12 Şampiyonlar Ligi maçının sadece ikisini kazanabilen (4B 6M) ve son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, turnuva tarihinde üst üste dört iç saha yenilgisi almadı.
- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 18 maçın sadece birini kazanabilen Club Brugge (6B 11M), bu süreçte tek galibiyetini Kasım 2018'de Monaco'yu deplasmanda yenerek aldı.
- Galatasaray geçen sezonun ilk Şampiyonlar Ligi haftasında 3-0 kazandığı Lokomotif Moskova maçından bu yana oynadığı dokuz karşılaşmanın sekizinde gol atamadı ve kalesinde 16 gol gördü (2B 7M).