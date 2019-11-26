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: Çok çalıştığınızda karşılığını alırsınız

Teknik Direktörü , 'nde ile 1-1 berabere kaldığı maçta, oyuncularının elinden geleni yaptığını söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.11.2019 00:34
Philippe Clement: Çok çalıştığınızda karşılığını alırsınız

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Clement, son ana kadar 1-0 geride olmalarına rağmen panik yaşamadıklarını anlatarak, "Paniklemek karakterimde yok. Oyuncularıma güveniyorum. Onlar da elinden geleni yaptı. Çok çalıştığınızda karşılığını alırsınız." diye konuştu.

Karşılaşmada kırmızı kart gören oyuncuları Diatta ve Mata'nın hata yaptığını aktaran Clement, "Bunu yapmamaları gerekiyordu. Ancak çok genç oyuncular. Real Madrid maçında oynayamayacaklar. Onlarla konuşacağım ve gerekli cezayı alacaklar." ifadelerini kullandı.

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Philippe Clement: Çok çalıştığınızda karşılığını alırsınız
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