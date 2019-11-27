Yüzsüz UEFA!

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Asker selamı için 'Futbolda siyaset olamaz' diyerek soruşturma açan UEFA, kendi kazdığı kuyuya düştüKIBRIS Rum Kesimi takımı APOEL'in Avrupa Ligi'nde yarın Lüksemburg ekibi Dundelange ile deplasmanda oynanacağı maça Halis Özkahya ile yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan atanmıştı. Ancak APOEL, UEFA'yabaşvurusunda bulundu. APOEL'in 1974 Kıbrıs Barış Harekâti üzerinden kurguladığıRum basını, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra ilk kez bir Türk hakemin APOEL maçına atandığına dikkat çekerken, Rum kulübünden yapılan açıklamada,denildi. Milli futbolcularımız ve Başakşehirli oyuncuların verdiği asker selamı için 'diyerek soruşturma açan UEFA ise kendi kazdığı kuyuya düştü.