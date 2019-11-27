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Yüzsüz !

Rumlar maçlarına Türk hakem verilince işi, Harekâtı’na kadar götürdü. , jet hızıyla kararını değiştirerek ’yı görevden alıp yerine ’yi atadı

Giriş Tarihi: 27.11.2019
Yüzsüz UEFA!
Asker selamı için 'Futbolda siyaset olamaz' diyerek soruşturma açan UEFA, kendi kazdığı kuyuya düştü

KIBRIS Rum Kesimi takımı APOEL'in Avrupa Ligi'nde yarın Lüksemburg ekibi Dundelange ile deplasmanda oynanacağı maça Halis Özkahya ile yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan atanmıştı. Ancak APOEL, UEFA'ya 'Türk hakem istemiyoruz' başvurusunda bulundu. APOEL'in 1974 Kıbrıs Barış Harekâti üzerinden kurguladığı siyasi itirazı kabul eden UEFA, maçın hakemini değiştirip İtalyan Gianluca Rocchi'yi görevlendirdi. Rum basını, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra ilk kez bir Türk hakemin APOEL maçına atandığına dikkat çekerken, Rum kulübünden yapılan açıklamada, "Türk hakemlerinin 1974'ten sonra ilk kez takımımızın maçına atanması talihsizliktir. Bununla birlikte UEFA'nın değişiklik talep ettiğimiz nedeni anlayışla karşılamasından dolayı da mutluyuz" denildi. Milli futbolcularımız ve Başakşehirli oyuncuların verdiği asker selamı için 'Bu siyasettir' diyerek soruşturma açan UEFA ise kendi kazdığı kuyuya düştü.
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Yüzsüz UEFA!
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