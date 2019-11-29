Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Max Kruse müjdesi! Göztepe maçı kadrosuna alındılar!

'de ve müjdesi! maçı kadrosuna alındılar!

'in 13. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak 'nin kamp kadrosu belli oldu. Vedat Muric ve , 22 kişilik kamp kadrosunda yer aldı.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 29.11.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 16:13
Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Max Kruse müjdesi! Göztepe maçı kadrosuna alındılar!

Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 kişilik kafilede, tedavileri tamamlanan Vedat Muric ve Max Kruse de yer aldı.

Fenerbahçe'nin İzmir'e götürdüğü 22 kişilik kadroda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses ve Vedat Muric.

Göztepe ile Fenerbahçe yarın saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'de Vedat Muriç ve Max Kruse müjdesi! Göztepe maçı kadrosuna alındılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN