Ağaoğlu sert çıktı

TRABZONSPOR'UN

MİLYON

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nda, 46. Dönem Yönetim Kurulu mali ve idari yönden ibra edildi. Kurulda konuşan Başkan Ahmet Ağaoğlu ocak ayında yürürlüğe girecek olan TFF Lisans Talimatı'nın ertelenmesi yönündeki görüşlere tepki gösterdi. Ağaoğlu,Ancak ben şartlara uyup şampiyonluk mücadelesi verirken, bile bile o kuralları ihlal eden kulüplerin baskı ve ısrarları neticesinde,dedikleri yerde karşılarında bizi görürler. Lisans talimatının bir yıl daha ertelenmesi adaletsizliğin ve haksız rekabetin önünün açılmasına vesile olur. Buna da hiçbir şekilde müsaade etmeyiz" dedi.TRABZONSPOR Olağan Genel Kurulu'nun Divan Başkanlığını, Kulüp Divan Başkanı Ali Sürmen yaptı. Gündemin okunmasının ardından, kulüp genel müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu. Zengin, bordomavili kulübün borcunun 159 milyon TL azalarak 31 Ekim 2019 tarihiyle 828 milyon 900 bin TL olduğunu açıkladı. Bu da iki yıl önceki borç rakamının altına inildiğini gösterdi.