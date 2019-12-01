Korktuğumuz şeyleri yaşıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

"ARTIK düzeltilmeyeceğine inanmaya başladığımız, endişelendiğimiz, korktuğumuz şeyler başımıza geliyor. Bunlar Fenerbaçe lehine olsaydı,Penaltı pozisyonuna geldiğimizde, evet, tekrarlanması gerekiyor. Attığımız gol iptal edildi, ya bize olsaydı ne olurdu?Oradaki puanlar nasıl izah edilecek? Sarı kartlardaki çifte standartlar, hakemin bizim 2. golümüzü 4.5 dakikada ileri geri gözden geçirme çabası... 3-5 hafta önce ortada hiçbir şey yokken Fenerbahçe kollanıyor deniyordu. Yapılmak istenen neymiş, bedelini ödeyerek gördük."