Korktuğumuz şeyleri yaşıyoruz

"ARTIK düzeltilmeyeceğine inanmaya başladığımız, endişelendiğimiz, korktuğumuz şeyler başımıza geliyor. Bunlar Fenerbaçe lehine olsaydı, Nihat Özdemir'in Fenerbahçeli olduğunu, algı oyunları olduğunu konuşuyordu Türkiye.
Penaltı pozisyonuna geldiğimizde, evet, tekrarlanması gerekiyor. Attığımız gol iptal edildi, ya bize olsaydı ne olurdu? Geçen haftaki Malatya maçında neden olmadı?
Oradaki puanlar nasıl izah edilecek? Sarı kartlardaki çifte standartlar, hakemin bizim 2. golümüzü 4.5 dakikada ileri geri gözden geçirme çabası... 3-5 hafta önce ortada hiçbir şey yokken Fenerbahçe kollanıyor deniyordu. Yapılmak istenen neymiş, bedelini ödeyerek gördük."