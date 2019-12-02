Beşiktaş'ta zirve yürüyüşü sürüyor

Siyah-beyazlı takım, ligin 13. haftasında rakibini 4-1 mağlup etti.

Ligin ilk 6 haftasında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilginin ardından topladığı 5 puanla 16. sırada yer alabilen siyah-beyazlı takım, 7. haftadan itibaren büyük bir çıkışa geçti. Beşiktaş, son 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan elde etti.

Süper Lig'de 7. galibiyetine ulaşan ve 3 de beraberliği bulunan Beşiktaş, 24 puanla 3. sıraya kadar yükseldi.

- ÜST ÜSTE 5. GALİBİYET

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de üst üste 5. galibiyetini aldı.

Ligin 8. haftasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ardından Galatasaray (1-0), Antalyaspor (2-1), Yukatel Denizlispor (1-0), İttifak Holding Konyaspor (1-0) ve İstikbal Mobilya Kayserispor (4-1) maçlarını kazandı.

- EVİNDEKİ YENİLMEZLİK SERİSİNİ 18 MAÇA ÇIKARDI

Beşiktaş, evindeki yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı.

Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki 18 karşılaşmada 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 37 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü.

Siyah-beyazlı ekip, ayrıca iç sahada üst üste gol atma serisini de 35 maça çıkardı. En son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini bir maç daha ileriye taşıdı.

- 2 MAÇ SONRA GOL YEDİ

Çıkışa geçtiği haftalarda savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, 2 maç sonra kalesinde gol gördü.

Ligin 7. haftasından 12. haftasına kadar sadece Antalyaspor ile yaptığı maçta kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor'da Emmanuel Adebayor'un 86. dakikada golüne engel olamadı.

- BU SEZONKİ EN GOLLÜ GALİBİYETİ

Beşiktaş, bu sezonki en gollü galibiyetini de İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında aldı.

Ligin 2. haftasında Göztepe'yi 3-0 yenen siyah-beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 ve Antalyaspor'u 2-1'lik skorlarla geçmişti. Beşiktaş; Galatasaray, Yukatel Denizlispor ve İttifak Holding Konyaspor maçlarını ise 1-0'lük üstünlükle tamamlamıştı.

- TARAFTARLARDAN ABDULLAH AVCI TEZAHÜRATI

Beşiktaşlı taraftarlar, bu sezon ilk kez teknik direktör Abdullah Avcı lehine tezahüratta bulundu.

Sezon başında alınan kötü sonuçlar sonrası zaman zaman Avcı'yı istifaya davet eden taraftarlar, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından tecrübeli çalıştırıcıyı ısrarla sahaya davet etti. Bir süre sonra soyunma odasından sahaya dönen Avcı, taraftarları selamladı. Bu sırada Avcı'nın duygulandığı gözlendi.

Tribünleri tek tek gezen ve üçlü çektiren Avcı'ya bir taraftar da çiçek verdi.

- BURAK YILMAZ'DAN GOLLERE DEVAM

Siyah-beyazlı takımın 34 yaşındaki oyuncusu Burak Yılmaz, İstikbal Mobilya Kayserispor maçını da boş geçmedi.

Geçen hafta takımının İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yendiği maçta fileleri havalandıran Burak, 41. ve 90. dakikalarda gol sevinci yaşadı.

Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında penaltıdan fileleri havalandıran Burak, Süper Lig'de bu sezon 5 gole ulaştı.

- Hutchinson'dan 2. gol

Beşiktaş'ı 20. dakikada 1-0 öne geçiren Atiba Hutchinson, bu sezon ikinci kez fileleri havalandırdı.

Hutchinson, Süper Lig'in 4. haftasındaki Gaziantep FK maçında da gol sevinci yaşamıştı.

- TARTIŞMALI GOL

Siyah-beyazlı ekibin 30. dakikada Gökhan Gönül'ün ayağından bulduğu golde İstikbal Mobilya Kayserisporlu oyuncular, Caner Erkin'in soldan yaptığı orta öncesinde topun dışarıdan çevrildiği yönünde itirazda bulundu.

Maçın hakemi Ümit Öztürk, VAR kararıyla golü geçerli saydı.

Bu arada Gökhan, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında buldu.

- GOL ANONSU DOĞUŞTAN YÜRÜME ENGELLİ BUKET DURMUŞ'TAN

Siyah-beyazlıların İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında Hutchinson ile bulduğu ilk golün anonsunu doğuştan yürüme engelli Buket Durmuş yaptı.

Beşiktaş'ın sponsoru Vodafone, 35 yıl sonra protezle yürümeye başlayan siyah-beyazlı takımın taraftarı Buket Durmuş'u Vodafone Park'taki maçta ağırladı.

Vodafone ve Beşiktaş Kulübü, ekim ayında yeni protezlerini ilk kez deneyen ve bu deneyimini sosyal medya hesabından paylaşan Buket Durmuş'u ağaçlı yoldan yürüyerek stada gelmeye davet etmişti. Maçı locadan izleyen Buket Durmuş, golün de anonsunu yaptı.

- TARAFTARLARDAN ŞAMPİYONLUK ŞARKILARI

Takımlarının ilk yarıda bulduğu gollerle coşan taraftarlar, ikinci yarıda şampiyonluk şarkıları söyledi.

Siyah-beyazlılar, maçın son dakikalarında kulübün eski başkanı Fikret Orman aleyhine tezahüratta bulundu.

Maç sonrası Oğuzhan Özyakup ve Georges Kevin N'Koudou, taraftarlara üçlü çektirdi.

Bu arada mücadeleyi 25 bin 913 biletli seyirci izledi.

- KAYSERİSPOR 8. KEZ YENİLDİ

Bu sezon ligdeki tek galibiyetini Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek alan İstikbal Mobilya Kayserispor, 8. kez mağlup oldu.

Ligdeki 4 maçı berabere tamamlayan ve 7 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip, son sırada kaldı.