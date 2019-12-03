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Sabah Spor’un haberiyle hakemliğini bitirdi

Giriş Tarihi: 3.12.2019
Sabah Spor’un haberiyle Deniz Ateş Bitnel hakemliğini bitirdi
Hakemliği bırakmak için TFF'ye başvuran Deniz Ateş Bitnel'in bu talebi kabul gördü. 2016 yılındaki G.Saray-Trabzon maçında bordo-mavili 4 isme kırmızı kart çıkaran Bitnel büyük tepki çekmişti. Bu sırada Salih Dursun'un elindeki kırmızı kartı alıp, kendisine göstermesi ile gündem olan Bitnel'in hakemliği 37 yaşında resmen sona erdi. O maçın ardından FIFA kokartı elinden alınan ve İl Hakemliği'ne düşen Bitnel, SABAH'ın Masterlar Ligi maçında hakem arkadaşına saldırdığına yönelik haberiyle yine kendini hatırlatmış, sonrasında hakemlik kariyerini bitirme kararı almıştı.



SABAH YAZMIŞTI
Bitnel'in Masterlar Ligi maçında hakeme saldırısını 14 Ekim'de SABAH ortaya çıkarmıştı.
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Sabah Spor’un haberiyle Deniz Ateş Bitnel hakemliğini bitirdi
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