Sabah Spor’un haberiyle Deniz Ateş Bitnel hakemliğini bitirdi

BUGÜN NELER OLDU

Hakemliği bırakmak için TFF'ye başvuran Deniz Ateş Bitnel'in bu talebi kabul gördü. 2016 yılındaki G.Saray-Trabzon maçında bordo-mavili 4 isme kırmızı kart çıkaran Bitnel büyük tepki çekmişti.O maçın ardından FIFA kokartı elinden alınan ve İl Hakemliği'ne düşen Bitnel,Masterlar Ligi maçında hakem arkadaşına saldırdığına yönelik haberiyle yine kendini hatırlatmış, sonrasında hakemlik kariyerini bitirme kararı almıştı.Bitnel'in Masterlar Ligi maçında hakeme saldırısını 14 Ekim'de SABAH ortaya çıkarmıştı.