Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Silviu Lung: "Benim işim topun ağlara gitmesini engellemek"

: "Benim işim topun ağlara gitmesini engellemek"

’un Rumen kaleci , Çaykur Rizespor maçında kalesinde devleşti.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 10.12.2019 11:41
Silviu Lung: Benim işim topun ağlara gitmesini engellemek

İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı kalecisi Silviu Lung, Çaykur Rizespor maçında sergilediği performans ile alkış topladı. Yaptığı kritik kurtarışlar ile Sarı-Kırmızılı takıma adeta hayat veren Lung, galibiyette önemli rol oynadı.

Çaykur Rizespor forvetlerine geçit vermeyen Silviu Lung, "Futbol, takım oyunu. Bugün arkadaşlarımın hepsi savaştı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Ben sadece üzerime düşeni yaptım. Benim işim, topun ağlara gitmesini engellemek. Görevimi yaptıysam çok mutluyum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Silviu Lung: "Benim işim topun ağlara gitmesini engellemek"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN