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: Ekmek yediğim her yere saygı duyarım

Attığı 2 golle 'u Trabzonspor karşısında galibiyete taşıyan Kolombiyalı forvet maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Gollerin ardından sevinmeyen yıldız oyuncuyu ekmek yediği her yere saygı duyduğunu belirtti ve "Trabzonspor aileme çok iyi davrandı. Ayrıca, burada geçirdiğim zaman için de sevinmemem gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 22:53 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 22:55
Hugo Rodallega: Ekmek yediğim her yere saygı duyarım

Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup olurken konuk ekibi galibiyete taşıyan isim attığı 2 golle Hugo Rodallega oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Kolombiyalı golcü, "Maçtan önce takım arkadaşlarıma söylemiştim. Zorlu bir deplasmana gittiğimiz konusunda uyardım. Seyirci nedeniyle çok zor bir maç olacağını söyledim." dedi.

Atmosferden ötürü oyuna ısınamadıklarını ve maça kötü başladıklarını belirten Rodallega, "İkinci yarıda bir reaksiyon gösterdik. Bunu beraber başardık. Beraber oynarsak bir şeyler yapabileceğimizi biliyorduk." ifadelerini kullandı.

59. ve 82. dakikada attığı gollerle takımını galibiyete taşıyan 34 yaşındaki oyuncu gol sevinci yaşamamasının gerekçesini şu sözlerle açıkladı: Attığım golden sonra sevinemezdim. Burada geçirdiğim zaman süresince Trabzonspor aileme çok iyi davrandı. Ayrıca, burada geçirdiğim zaman için de sevinmemem gerekiyordu. Ben Trabzonspor'a her zaman teşekkür ederim. Burada gol atmak nasipmiş.

"Denizlispor taraftarından, sevinmediğim için de özür diliyorum. Ekmek yediğim her yere saygı duyarım. Bu nedenle bu açıklamayı yapıyorum."

TRABZONSPOR, HUGO RODALLEGA'YI DURDURAMADI

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