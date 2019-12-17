Rodallega fırtınası Trabzon’u vurdu

BUGÜN NELER OLDU

ATTIĞI iki golle takımını zafere götüren Hugo Rodallega, iki golde de neden sevinmediğini şu ifadelerle anlattı: "Golden sonra sevinmedim çünkü Trabzonspor'da bana ve aileme çok iyi davrandılar. Burada geçirdiğim zamanın hatırına sevinmemem gerekiyordu. Denizlispor taraftarından, sevinmediğim için de özür diliyorum. Ekmek yediğim her yere saygı duyarım. Bu nedenle bu açıklamayı yapıyorum."Trabzonspor galibiyeti sonrasında konuk takım Denizlispor, soyunma odasında galibiyet sevincini işte böyle yaşadı...Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Deplasmanda ligin en fazla puan toplayan takımı biziz. 1-0 geriden gelip, 2-1 kazanmak güven ve oyun ile alakalı. Her geçen gün mücadele gücü yükselen bir takım hüviyetine bürünüyoruz. Çok önemli bir maçtan altın değerinde 3 puan aldık" dedi.Trabzonsporlular maç 1-1'ken topun Rodallega'nın eline çarptığı pozisyonda penaltı olması gerektiğini belirterek itiraz ettiler ancak hakem Özkahya devam dedi.