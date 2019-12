Suçlu Damien Comolli

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden gelen sakatlık haberleriyle, sezon başından bu yana kâbus dolu bir dönem yaşıyor. Son olarak Başkan Ali Koç, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Darbeye bağlı olmayan yumuşak doku sakatlıklarından, sezon başından bu yana çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz" ifadeleriyle konuyu gündeme taşıdı. Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından Samandıra'da yaşananları tüm çıplaklığıyla SABAH açıklıyor. İşte yaklaşık 1 yıl önce başlayan ve hâlâ çözülemeyen 'zemin sorunu'nun detayları...



RAPORA RAĞMEN GÖNDERDİ

2018-19 sezonu başında Can Bartu Tesisleri'ndeki iki büyük sahadan biri doğal, diğeri hibrit çimdi. Sarı-lacivertliler, bir Hollanda firmasına yaptırdığı iki sahanın zemininin bakımı için kendi personelini kullanıyor, firma periyodik olarak kontrol ediyordu. 2018 Ekim ayında verdikleri rapor "Bakım iyi yapılmış, sıkıntı yok" şeklindeydi. Sportif Direktör Damien Comolli, yaklaşık 1 yıl önce ilginç bir karara imza attı. Saha bakımından sorumlu ortalama maaşları 5 bin TL olan personeli gönderdi, yerine 25 bin dolara başka bir firmayla anlaştı.







YENİ FİRMA ÇİMLERİ YAKTI

Firma, doğal çim olan sahanın hibrite çevrilmesi yönündeki talep sonrası çalışmalara başladı. Ancak doğal çim olan saha tamamen yandı. Antrenmanların yapıldığı tek saha aşırı yüklenme nedeniyle bozuldu. Yaz döneminde yanan sahanın hibrite çevrilmesi dahil, birçok bakım ve yenileme çalışması yapıldı. Tesislerde üstteki küçük saha dışında doğal çim saha kalmadı. Yeni yapılan ve bakımı tamamlanan hibrit çim zeminlerle ilgili şikâyetler baş gösterdi.



ÇÖZÜM KISA SÜRELİ DEĞİL!

Yeniden ölçümler yapıldı, fakat zeminde düzelme olmadı. Sakatlıkların darbeye bağlı olmadan bağ kopması ve adale yırtığı şeklinde görülmesi endişe yarattı. Başkan dahil herkes "Bu kadar üst üste sakatlıklar tesadüf mü?" sorusunu sormaya başladı. F.Bahçe'nin yaşadığı zemin sorunu, kısa sürede çözülebilecek gibi durmuyor. Yeniden doğal çime dönülme ihtimalinden bahsediliyor.







SADIK ÇİFTPINAR SEZONU KAPATTI!

Sivasspor maçında sakatlanan ve çekilen MR sonucunda ön çarpraz bağlarında kopuk tespit edilen Sadık Çiftpınar sezonu kapattı. Oyuncunun en az 6-7 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 26 yaşındaki stoper, önceki gün Sivas'ta sahayı sedye ile terk ederken gözyaşlarına hakim olamamıştı. Sadık 4'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçta forma şansı buldu.



EŞTEN DUYGUSAL PAYLAŞIM!

Hastane koridorundan fotoğraf paylaşan Sadık'ın eşi Betül Çiftpınar, "Olabilecek en kötü şey oldu" dedi. Bu sene içinde babasını da kaybeden Betül Hanım, "Tek istediğim benim için berbat geçen bu yıl bir an önce bitsin" ifadelerini kullandı.







HASAN ALİ

Ayak tabanındaki ödem ve kısmi yırtık nedeniyle ilk yarıyı kapattı.



MİHA ZAJC

Ayak bileği bağlarında kopma tespit edildi. 6 ila 8 hafta takımdan uzak.



VİCTOR MOSES

Sol üst adalesinde yırtık tespit edildi. Nijeryalı oyuncu, ilk yarıyı kapattı.



BU SEZON 16 FUTBOLCU, 21 KEZ SAKATLANDI

Emre (3), Hasan Ali (3), Moses (2), Harun Tekin, Adil Rami, Serdar Aziz, Sadık, Mauricio Isla, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Nabil Dirar, Miha Zajc, G.Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç



SORU: F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un 3-1 kaybedilen Sivasspor maçı sonrası takımda yaşanan sakatlıklardan, Ersun Yanal'a; G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'den, şampiyonluğa kadar pek çok konuda yaptığı değerlendirmeleri nasıl yorumluyorsunuz?



ÖVGÜ VARSA ELEŞTİRİ DE OLACAK

Sayın başkanın konuşmasındaki birinci hedef Ersun Yanal... "Bu takım neden bu kadar sakatlık yaşıyor" derken Yanal ve ekibini işaret ediyor. Mustafa Cengiz ve Fatih Terim ise diğer hedefler. Ali Koç başkanlığa geldiği günden beri ise hedefinde spor basını var. Hemen hemen her konuşmasında "Medya şöyle, medya böyle" diyor. Bu medya da onu sürekli manşet yapıyor. Beğenmediği yanları olabilir fakat Fatih Terim, Ersun Yanal, Abdullah Avcı ve Ünal Karaman da çok eleştiriliyor. Fatih Terim geçen hafta tüm gazetelerde yerden yere vuruldu. Başarısız olan bir takımın, hoca ve başkanının eleştirilmesi kadar doğal ne olabilir? Bunun takıma göre ölçüsü mü olur? Fenerbahçe şu an başarısız, oyuncuları gereksiz kırmızı kartlar görüyor. Başkan takım içindeki sorunları çözmeli öncelikle. Bu sezon da hüsran olursa arkasındaki büyük desteği bulamaz. Bunu ben değil, camianın en önemli isimlerinden biri olan eski başkan Sayın Ali Şen söylüyor.

Murat ÖZBOSTAN



YANAL'I ELEŞTİRMESİ ANLAMSIZ

Seçildiğinden beri ilk kez sahanın içine bu kadar girdiğini gördüm… Takımla ilgili sorulara genelde 'Comolli bilir' diye cevap verirdi. Yorumlarında iki konu öne çıktı… İlki; Ersun Yanal'ın antrenman sistemini eleştirmesiydi. 'Maçlarda olmayan' ama antrenmanlarda gerçekleşen sakatlıklara (Isla, Moses, H. Ali, Zajc) dikkati çekti. Hiç bilgisi olmamasına rağmen, fizik performans konusunda Türkiye'de ilk üçe girebilecek teknik direktörünü yargıladı. Bunu anlamlı bulmadım. İkincisi; 'Basında en çok korunan teknik adam' yaklaşımı ile Fatih Terim'in Ankaragücü maçı sonrasındaki serzenişlerine katılmaması. Bu ikili sezon başından beri birbirlerine laf atıyor. Konumları itibariyle eşit değiller. Ali Koç, "Başkan düzeyinde cevap vereceğim" sözleriyle aslında bunu vurguladı. Ama işin net özeti; şampiyonluk yarışında yara alan iki kulübün birbirlerini daha aşağı çekerek kötü sezonu 'Ama onlar da olmadı' mazeretiyle taraftarlarına başarıymış gibi sunmak. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rekabetinde maalesef böyle bir tatmin seçeneği var.

Gürcan BİLGİÇ

BUGÜN NELER OLDU