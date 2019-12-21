Dünya Kulüpler Kupası finali Liverpool Flamengo maçı hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool Flamengo ne zaman, saat kaçta?

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, Klopp yönetiminde bir başka kupaya daha uzanmak için bu akşam Flamengo karşısında sahaya çıkacak. İki takım da turnuvaya kıtalarının futbol organizasyonlarının şampiyonu olarak yarı final aşamasından dahil olmuştu. Yarı finalde karşılaştıkları rakiplerini mağlup eden İngiltere ve Brezilya temsilcilerinin heyecan dolu geçmesi beklenen final maçı öncesi nefesler tutuldu. Maçın canlı yayınını ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, Liverpool Flamengo maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Liverpool Flamengo maçına dair merak edilenler ve öne çıkan detaylar…

LIVERPOOL FLAMENGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Katar'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası sahibini buluyor. Dünyanın en büyük kulübünün belli olacağı müsabaka Khalifa Stadyumu'nda oynanacak. 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak.

İşte Liverpool Flamengo maçı yayın bilgisi ve diğer detaylar;