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finali maçı hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool Flamengo ne zaman, saat kaçta?

ve , bu akşam FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde karşı karşıya gelecek. Tarihlerinde ilk kez karşılaşacak iki ekibin heyecan dolu geçmesi beklenen final maçı öncesi futbolseverler, “Liverpool Flamengo maçı ne zaman, saat oynanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Maç öncesi iki takım da son zamanlarda sergiledikleri performans ile dikkat çekerken bu akşam oynanacak bu maç ile dünyanın en büyük kulübü belli olacak. Avrupa’nın en büyüğü Liverpool ile Güney Amerika kıtasının şampiyonu Flamengo, Khalifa Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. Bu dev maç hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Liverpool Flamengo maçı hangi kanalda yayınlanacak ve diğer merak edilen soruların cevapları…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 16:59
Dünya Kulüpler Kupası finali Liverpool Flamengo maçı hangi kanalda yayınlanacak? Liverpool Flamengo ne zaman, saat kaçta?

Geçtiğimiz sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu , Klopp yönetiminde bir başka kupaya daha uzanmak için bu akşam karşısında sahaya çıkacak. İki takım da turnuvaya kıtalarının futbol organizasyonlarının şampiyonu olarak yarı final aşamasından dahil olmuştu. Yarı finalde karşılaştıkları rakiplerini mağlup eden İngiltere ve Brezilya temsilcilerinin heyecan dolu geçmesi beklenen final maçı öncesi nefesler tutuldu. Maçın canlı yayınını ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler, Liverpool Flamengo maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte Liverpool Flamengo maçına dair merak edilenler ve öne çıkan detaylar…

LIVERPOOL FLAMENGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Katar'da düzenlenen 2019 FIFA sahibini buluyor. Dünyanın en büyük kulübünün belli olacağı müsabaka Khalifa Stadyumu'nda oynanacak. 21 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak.

İşte Liverpool Flamengo maçı yayın bilgisi ve diğer detaylar;

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