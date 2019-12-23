Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çarpraz bağları koptu! EURO 2020'de yok...

: Milli futbolcumuz 'nın çarpraz bağları koptu! 'de yok...

öncesi üzücü haberi Fransa'dan geldi. Milli takımımızın önemli yıldızlarından 'nın çarpraz bağları koptu! Bu sezon başında Trabzonspor'dan Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, takımının Monaco ile karşılaştığı maçta 38. dakikada oyuna girmişti.

Giriş Tarihi: 23.12.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:37
Son dakika: Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çarpraz bağları koptu! EURO 2020'de yok...

Sezon başında Trabzonspor'dan Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı'nın çarpraz bağları koptu! Son dakika haberi futbolseverleri oldukça üzdü. Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. 22 yaşındaki oyuncunun, A Milli Futbol Takımı Doktoru Ufuk Şentürk tarafından hafta içi ameliyat edilmesi bekleniyor.

Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı'nın raporlarını inceledikten sonra ameliyat ve tedavi süreci ile ilgili planlama yapacağı belirtildi.

EURO 2020'DE YOK!

Milli takımımızın yıldızı Yusuf Yazıcı, EURO 2020'de de forma giyemeyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çarpraz bağları koptu! EURO 2020'de yok...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN