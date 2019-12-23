Son dakika: Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın çarpraz bağları koptu! EURO 2020'de yok...

Sezon başında Trabzonspor'dan Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı'nın çarpraz bağları koptu! Son dakika haberi futbolseverleri oldukça üzdü. Fransa Ligue 1'de geçen cumartesi Monaco ile Lille arasında oynanan maçta sakatlanan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın çapraz bağlarının koptuğu belirlendi. 22 yaşındaki oyuncunun, A Milli Futbol Takımı Doktoru Ufuk Şentürk tarafından hafta içi ameliyat edilmesi bekleniyor.

Lille doktorlarının da Yusuf Yazıcı'nın raporlarını inceledikten sonra ameliyat ve tedavi süreci ile ilgili planlama yapacağı belirtildi.

EURO 2020'DE YOK!

Milli takımımızın yıldızı Yusuf Yazıcı, EURO 2020'de de forma giyemeyecek.