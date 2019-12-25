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Tribi medyaya değil ’a yaptı!

F.Bahçe-Beşiktaş derbisi, hakem hataları ve krizinin damga vurduğu haftanın analizi Serbest Kürsü’de yapıldı

Giriş Tarihi: 25.12.2019
Tribi medyaya değil Ali Koç’a yaptı!
GÜRCAN BİLGİÇ:
Ersun Yanal, duygusal bir patlama yaşadı. Onu bu çıkışa getiren ilk neden Başkan Ali Koç'un tavırlarıdır. Bu gelişme yönetimle arasındaki çizgiyi inceltecek mi, göreceğiz.

AHMET ÇAKAR:
Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün ergen tribi gibi görünen davranışının nedeni, medyaya değil kendi başkanınadır. Comolli'nin Laurent Blanc ile görüşmesi onu çıldırttı.

ÖZBOSTAN: F.Bahçe derbiyi kazandı ama sevinci kursağında kaldı. Ersun Yanal'ın maç sonu sözleri ve arkasından Emre ile yaptığı basın toplantısı bir anda derbi zaferini gölgeledi. Bu garip krizin çıkış nedeni ne olabilir?
BİLGİÇ: Ersun Yanal duygusal bir patlama yaşadı. Maç sonlarında açıklama yaparken soğukkanlı-sakin görüntüsünün altında meğerse fırtınalar kopuyormuş. Belli ki sabır taşı, iyi oyun ve iyi sonuçla birlikte çatladı. Onu bu çıkışa getiren ilk neden Başkan Ali Koç'un tavırlarıdır muhtemelen. Sivas maçı sonrasındaki açıklamalar, Yanal'a karşı yapılan suçlamalara suskun kalınması, hocaya güvenli ortam yaratılmaması, medyanın 'gidecek' haberleri karşısında korunmaması, hatta oğlu konusundaki sosyal medya etkinliklerinin bile 'doğru' kabul edilmesi, nedenler arasında sayılabilir. Ersun hoca 'mevkiinde oynamayanlarla' diyerek, kulübedeki iki stopere rağmen Jailson'a görev vermesinin de altını çizerek, transferlerden dolayı Comolli'ye de gönderme yaptı. Taraftarın göreve getirdiği Yanal, bu çıkış ile kendi alanını yarattı. Bu gelişme yönetimle arasındaki çizgiyi inceltecek mi, göreceğiz.
ÇAKAR: Ersun Yanal F.Bahçe gibi büyük bir camianın teknik direktörlüğüne yakışmayacak stratejik hataları yapıyor. Koltuğu sallanıyordu, Beşiktaş gibi çok ciddi bir rakibe karşı ezici bir galibiyet aldı. Ama basın toplantısında Yanal, tuhaf tuhaf işler yaptı. Neymiş efendim, F.Bahçe'nin üstüne oyunlar oynanıyormuş. Güya maç öncesi Emre ile kavga etmişler, Emre de postasını koyup tribüne çıkmış. Yahu Ersun Yanal, futbolda bu tür şeyler olur. Diyelim ki böyle bir şey olmadı, bunu da bir basın mensubu söyledi. Bu, bu kadar büyütülecek bir konu mu ki muhteşem bir galibiyet sonrası bunları gündeme getirip 'soru almayacağım' diyorsun. Eski başkan Aziz Yıldırım seninle ilgili çok üzücü suçlamalarda bulunduğunda niye gıkın çıkmadı? O zaman çıkıp da basın toplantısı yapıp 'Ben antrenman saatlerini Aziz Yıldırım'ın dediği gibi ayarlamıyorum' demedin. Asıl konu şu; Yanal, Beşiktaş maçını kaybetseydi kovulacaktı. Hatta aldığım duyuma göre Comolli, Fransız Laurent Blanc ile görüşme bile yaptı. Bunu da Ersun Yanal biliyordu ve yönetimle problemler yaşamaya başlamıştı ki, Beşiktaş galibiyeti imdadına yetişti. Oradaki ergen tribi gibi görünen davranışının asıl nedeni, medyaya değil kendi yönetimi ve başkanınadır. Gelelim Emre Belözoğlu'na… Son yıllarda abilik ve liderlik özelliğiyle de çok önemli aşama kaydettiğin halde sen konu mankeni gibi oraya niye çıkarsın? Senin kariyerinin ve karizmanın böyle şeylere ihtiyacı yok. Baktın çok vıdı vıdı oluyor, yazılı bir açıklama ile bunun olmadığını söylersin olay biter. Sonuç olarak Pazar gecesi Yanal ve Emre'nin yaptığı hareketleri hiç doğru bulmadım.

VAR'DA EMEKLİ HAKEMLERİN ÇALIŞMASI ŞART

BÜLENT TİMURLENK:
Emekli hakemler, VAR odasında çalışmadığı sürece aktif hakemler arasındaki yazılı olmayan hiyerarşi yüzünden biz bu 'VAR'a çağrılmadı' hikâyelerini daha çok dinleriz
MURAT ÖZBOSTAN: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında VAR kayıtlarının açıklanmasını ve teknik direktörlerin voleyboldaki gibi VAR'a müracaat hakkı olmasını istedi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
AHMET ÇAKAR: VAR'ın en büyük problemi penaltılar. Yoksa 'ofsayt mı, değil mi, top kalenin içine girip gol oldu mu, olmadı mı' tartışmaları yüzde 99'un üzerinde doğru karar verilip kamuoyunu tatmin edilebiliyor. Ama sorun penaltılarda. Mesela F.Bahçe-Beşiktaş maçı… VAR'la gözden kaçması çok muhtemel olan bir penaltı doğru olarak yakalandı. Buna karşılık Beşiktaş'ın iki penaltısı bence güme gitti! Şimdi Beşiktaş haklı olarak soruyor, 'Hakem görmemişse VAR niye devreye girmedi?' Bir rivayet, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın, Cüneyt Çakır'ı davet ettiği ama onun "Hayır, pozisyonu gördüm. Bunlar penaltı değil" deyip olayı geçiştirdiği yönünde. VAR'la ilgili uygulamaları değiştirmek TFF'nin elinde değil. Topyekûn değişim ancak FIFA kararıyla olabilir.
BÜLENT TİMURLENK: Emekli hakemler, VAR odasında çalışmadığı sürece aktif hakemler arasındaki yazılı olmayan hiyerarşi yüzünden biz bu 'VAR'a çağrılmadı' hikâyelerini daha çok dinleriz. Herhangi bir sektörde eylem sahibi ile denetleyen, bir gün ya da bir hafta arayla yer değiştirmezler. VAR odası 'büyük abi sizi izliyor' hikâyesi gibi... O büyük abi de eski hakemler olmalı. Anlamadığım, VAR kayıtları açıklansa ne olacak? Puan tablosu mu değişecek? Teknik adamların VAR'a bir kez gitme hakkı meselesinde ise futbolu voleybol ile karıştırmayın. Orada bir sayının skora etkisi futboldaki kadar büyük değil. Hocanız bir pozisyona itiraz etti. VAR'a gittiniz, haksız çıktınız. Oyunun kalanında haksız yere aleyhinize iki penaltı çalındı, ne yapacaksınız? Hakkınız da dolmuş olacak.
ÖMER ÜRÜNDÜL: Çebi, derbideki 2 net penaltının verilmemesinden dolayı yerden göğe kadar haklı. Ama aynı Çebi dedi mi ki; 'Kasımpaşa maçında hakem Kasımpaşa aleyhine haksız kırmızı kart verdi!' Bu durumda ses yok.
GÜRCAN BİLGİÇ: Çebi, mümkün olmadığını bildiği halde bu açıklamayı yapıyor. Dünyada örneği yok, yapılan uygulamalar da sadece eğitim için. Zamana karşı oynanan bir oyunda, itirazdan dolayı en az dört kere daha duraklama yapılmasından bahsediyoruz. Üstelik, 10-15 saniyede de bitmeyecek.
LEVENT TÜZEMEN: Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 'VAR kayıtları açıklansın' şeklindeki isteği G.Saray'ı haklı çıkarmıştır. 'Bugün rakibine yapılan, yarın sana yapılır' sözünün en canlı örneği.

FATİH TERİM'İN SÜREKLİ BAŞARILI OLMASI MÜMKÜN DEĞİL

ÖMER ÜRÜNDÜL: Bir teknik direktörün hayatı boyunca sürekli başarılı olması mümkün değildir.
BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray, Florya'da fabrika ayarlarına dönmeli. Son 20 yılda o ayarların standardını belirleyen insan da mevcut hocasıdır.

ÖZBOSTAN: Fatih Terim, "Ben dahil hepimiz bedel ödeyeceğiz" dedi. Sizce Terim'in G.Saray için nasıl bir planı var? Ayrıca camia, yönetim ve teknik kadronun arasındaki kopukluğun nedeni nedir? Camia, yönetimin gitmesini istiyor. Yönetim ile de teknik heyet arasında sorun olduğu iddiaları var.
ÜRÜNDÜL: En çok üzerinde durduğum konu, Terim'in üzerindeki stres. Bir teknik direktörün hayatı boyunca sürekli başarılı olması mümkün değildir. Üstelik bu konuda Terim dünyada da herkesten öndedir. İlk defa 1996'da Avrupa Şampiyonası'na katılmamız, UEFA şampiyonluğu, İtalya'da görev yapıp ses getirmek, ardından Euro 2008'de Avrupa 3.'lüğü ve G.Saray'da 9 senede 8 şampiyonluk… Daha ne olsun PES! Dünyanın en kariyerli antrenörlerinden biri olan Mourinho, Manchester United'da başarısızlığından dolayı görevden alındı. Chelsea'de görevden alındı. Ama şimdi Tottenham'ın hocası. Ben Fatih Terim gibi büyük başarılara imza atmış bir teknik adamdan daha olgun açıklamalar beklerdim. Son maçta olduğu gibi 'hakem 6 dakika uzattı' gibi hakemi işaret eden açıklamalara hiç gerek yok.
TÜZEMEN: Seri, Lemina ve Nzonzi'den istediği verimi alamayan G.Saray'ın Ocak ayında orta alanı yenileyeceğini öğrendim. F.Bahçe'de oynayan Rodrigues'in saha içindeki beyin olarak anlattığı Fernando tipi oyun aklı üst düzeyde olan bir oyuncu gelecek. Ayrıca Melo benzeri agresif, güçlü ve cesur yürek tipi bir oyuncu orta alana monte olacak. Onyekuru, G.Saray'ın hücum hattına ciddi bir hızlılık getirecek. Linnes'in dönüşü G.Saray'da rekabeti artıracaktır. Terim, G.Saray'a zarar verdiğini hissettiği an görevde bir dakika bile kalmaz. Benim önerim, yarım devre bile olsa Taffarel'in Florya'ya dönmesidir. Bartali'nin tartışıldığı bir ortamda Terim, Scott Piri'yi de Florya'ya getirmelidir.
TİMURLENK: Transfer edilen futbolcular, o havası bambaşka Florya'da nefes alamaz hale geldiler. Muslera ve Ömer dışında kimse iyi değilse elbette bunda Terim ve ekibinin sorumluluğu var. G.Saray'da bir empati ve iletişim eksikliği var. Genç jenerasyon G.Saraylılar da sanki bu takım iki yıldır şampiyon değilmiş gibi her gün bir futbolcu gönderiyorlar. Görüyorsunuz işte Diagne arkasına teneke bağlanıp gönderildi. Şimdi 'gelsin belki 10 gol atar' diye yolu gözleniyor. G.Saray, Florya'da fabrika ayarlarına dönmeli. Son 20 yılda o ayarların standardını belirleyen insan Terim'dir.

EMRE YEDEK SOYUNMAK İSTEMEDİ

TÜZEMEN: F.Bahçe, Beşiktaş derbisini kaybetseydi Yanal ya istifa edecek ya da görevden alınacaktı. Ben medyum değilim ama Başkan Ali Koç, Sivas maçından sonra teknik heyeti sadece oyun olarak değil yaşanan sakatlıklarla da ağır eleştirmişti. Ayrıca 11 Ekim 2018'de gazetelere manşet olan açıklamalarında Ali Koç, Ersun Yanal için şöyle demişti: "Ersun hocayı getirmeyi hiç düşünmedim. Böyle bir tercihimiz dün yoktu, bugün de yok." Başkan Koç ile Ersun hocanın birlikteliğinin tamamen taraftar baskısıyla gerçekleştiğini biliyoruz. Eğer Milli Takım hocası Şenol Güneş, 40 yaşına gelmiş, futbol aklı mükemmel olan Emre'den faydalanıyorsa Ersun Yanal'a F.Bahçe kaptanının da bazı konularda akıl vermesini çok doğal olarak görüyorum. Çünkü Emre'nin hayatından çok kariyerli hocalar geçti. Maç sonu "F.Bahçe hocasız kazandı" diyen Yanal'ın sözleri istifa sinyaliydi. Ancak Erman Toroğlu'nun A Spor'daki söylemlerini fırsata çeviren Ersun hoca, Emre ile sonu öpüşmeyle biten bir toplantı yaptı ve attığı cakayı geri aldı.

BEN ŞÖYLE DUYDUM...

ÜRÜNDÜL: Benim aldığım bilgi şu şekilde; Ersun Yanal bu maçta orta sahadaki fiziksel devamlılığı sağlayabilmek için Gustavo'nın yanında Ozan'ı oynatmaya karar veriyor. Bu bence doğru bir tercih. Ben zaten 4 forvetli oyunda Emre- Gustavo ikilisinin sorunlar yaratacağı görüşündeydim. Yanal bunu Emre'ye söylüyor. Fakat Emre, derbide yedek soyunmak istemiyor. Bu ortaya çıkıyor. Ama ikisinin arasında herhangi bir münakaşa ve aykırı bir olay olmuyor. Burada en önemli yanlış, maç sonundaki hiç gereği olmayan basın toplantısıydı. Olaydan hiç kimsenin haberi olmasa dahi Emre'nin toplantıdaki vücut dilinden her şey anlaşılıyordu.

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