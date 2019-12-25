Tribi medyaya değil Ali Koç’a yaptı!

BUGÜN NELER OLDU

Ersun Yanal, duygusal bir patlama yaşadı. Onu bu çıkışa getiren ilk neden Başkan Ali Koç'un tavırlarıdır. Bu gelişme yönetimle arasındaki çizgiyi inceltecek mi, göreceğiz.Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün ergen tribi gibi görünen davranışının nedeni, medyaya değil kendi başkanınadır. Comolli'nin Laurent Blanc ile görüşmesi onu çıldırttı.Ersun Yanal duygusal bir patlamayaşadı. Maç sonlarında açıklama yaparkensoğukkanlı-sakin görüntüsünün altındameğerse fırtınalar kopuyormuş.Onu bu çıkışa getiren ilk nedenBaşkan Ali Koç'un tavırlarıdır muhtemelen.Sivas maçı sonrasındaki açıklamalar, Yanal'akarşı yapılan suçlamalara suskun kalınması,hocaya güvenli ortam yaratılmaması, medyanınhaberleri karşısında korunmaması,hatta oğlu konusundaki sosyalmedya etkinliklerinin bile 'doğru' kabul edilmesi,nedenler arasında sayılabilir. Ersunhoca 'mevkiinde oynamayanlarla' diyerek,kulübedeki iki stopere rağmenJailson'a görev vermesinin dealtını çizerek, transferlerdendolayı Comolli'ye de göndermeyaptı.Bu gelişmeyönetimle arasındaki çizgiyiinceltecek mi, göreceğiz.Ersun YanalF.Bahçe gibi büyük bir camianınteknik direktörlüğüne yakışmayacakstratejik hataları yapıyor. Koltuğusallanıyordu,Ama basın toplantısında Yanal, tuhaf tuhafişler yaptı.Güyamaç öncesi Emre ile kavga etmişler, Emre depostasını koyup tribüne çıkmış. Yahu ErsunYanal, futbolda bu tür şeyler olur. Diyelim kiböyle bir şey olmadı, bunu da birbasın mensubu söyledi. Bu, bukadar büyütülecek bir konumu ki muhteşem bir galibiyetsonrası bunları gündemegetirip 'soru almayacağım'diyorsun.O zaman çıkıp da basın toplantısıyapıp 'Ben antrenmansaatlerini Aziz Yıldırım'ın dediği gibiayarlamıyorum' demedin. Asıl konuşu; Yanal, Beşiktaş maçını kaybetseydikovulacaktı. Hatta aldığım duyumagöre Comolli, Fransız LaurentBlanc ile görüşme bile yaptı.Oradaki ergen tribi gibigörünen davranışının asıl nedeni, medyayadeğil kendi yönetimi ve başkanınadır.Son yıllardaabilik ve liderlik özelliğiyle de çok önemliaşama kaydettiğin halde sen konu mankenigibi oraya niye çıkarsın? Senin kariyerinin vekarizmanın böyle şeylere ihtiyacı yok. Baktınçok vıdı vıdı oluyor, yazılı bir açıklama ilebunun olmadığını söylersin olay biter. Sonuçolarak Pazar gecesi Yanal ve Emre'nin yaptığıhareketleri hiç doğru bulmadım.Emekli hakemler, VAR odasında çalışmadığı sürece aktif hakemler arasındaki yazılı olmayan hiyerarşi yüzünden biz bu 'VAR'a çağrılmadı' hikâyelerini daha çok dinlerizVAR'ın en büyük problemi penaltılar.Yoksa 'ofsayt mı, değil mi, top kalenin içine giripgol oldu mu, olmadı mı' tartışmaları yüzde 99'un üzerindedoğru karar verilip kamuoyunu tatmin edilebiliyor.Mesela F.Bahçe-Beşiktaşmaçı… VAR'la gözden kaçması çok muhtemel olan birpenaltı doğru olarak yakalandı. Buna karşılık Beşiktaş'ıniki penaltısı bence güme gitti!Bir rivayet, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın,Cüneyt Çakır'ı davet ettiği ama onun "Hayır, pozisyonugördüm. Bunlar penaltı değil" deyip olayı geçiştirdiğiyönünde.Topyekûndeğişim ancak FIFA kararıyla olabilir.Emeklihakemler, VAR odasında çalışmadığısürece aktif hakemler arasındaki yazılıolmayan hiyerarşi yüzünden biz bu'VAR'a çağrılmadı' hikâyelerini dahaçok dinleriz.VAR odası'büyük abi sizi izliyor' hikâyesi gibi... O büyük abi de eskihakemler olmalı. Anlamadığım, VAR kayıtları açıklansa neolacak?Teknik adamlarınVAR'a bir kez gitme hakkı meselesinde ise futboluvoleybol ile karıştırmayın. Orada bir sayınınskora etkisi futboldaki kadar büyük değil.Hocanız bir pozisyona itiraz etti. VAR'a gittiniz,haksız çıktınız. Oyunun kalanında haksız yerealeyhinize iki penaltı çalındı, ne yapacaksınız?Hakkınız da dolmuş olacak.Çebi, derbideki 2net penaltının verilmemesinden dolayı yerdengöğe kadar haklı.Bu durumda ses yok.Çebi, mümkün olmadığını bildiğihalde bu açıklamayı yapıyor. Dünyada örneği yok,yapılan uygulamalar da sadece eğitim için. Zamana karşıoynanan bir oyunda, itirazdan dolayı en az dört kere dahaduraklama yapılmasından bahsediyoruz.Başkan Ahmet Nur Çebi'nin'VAR kayıtları açıklansın' şeklindeki isteği G.Saray'ı haklıçıkarmıştır.Bir teknik direktörün hayatı boyunca sürekli başarılı olması mümkün değildir.Galatasaray, Florya'da fabrika ayarlarına dönmeli. Son 20 yılda o ayarların standardını belirleyen insan da mevcut hocasıdır.En çok üzerinde durduğumkonu, Terim'in üzerindekistres.Üstelik bu konuda Terim dünyadada herkesten öndedir. İlk defa1996'da Avrupa Şampiyonası'nakatılmamız, UEFA şampiyonluğu,İtalya'da görev yapıpses getirmek, ardından Euro2008'de Avrupa 3.'lüğü veG.Saray'da 9 senede 8 şampiyonluk…Dünyanınen kariyerli antrenörlerinden biri olanMourinho, Manchester United'da başarısızlığındandolayı görevden alındı. Chelsea'degörevden alındı. Ama şimdi Tottenham'ınhocası. Ben Fatih Terim gibi büyük başarılaraimza atmış bir teknik adamdan dahaolgun açıklamalar beklerdim.Seri, Lemina veNzonzi'den istediği verimi alamayanG.Saray'ın Ocak ayında orta alanı yenileyeceğiniöğrendim. F.Bahçe'de oynayanRodrigues'in saha içindekibeyin olarak anlattığıFernando tipi oyun aklıüst düzeyde olan biroyuncu gelecek.Onyekuru, G.Saray'ınhücum hattına ciddi bir hızlılık getirecek.Linnes'in dönüşü G.Saray'da rekabeti artıracaktır.Benim önerim, yarım devrebile olsa Taffarel'in Florya'ya dönmesidir.Bartali'nin tartışıldığı bir ortamda Terim,Scott Piri'yi de Florya'ya getirmelidir.Transfer edilen futbolcular,o havası bambaşka Florya'danefes alamaz hale geldiler. Muslera veÖmer dışında kimse iyi değilse elbettebunda Terim ve ekibinin sorumluluğuvar. G.Saray'da bir empati ve iletişim eksikliğivar. Genç jenerasyon G.Saraylılarda sanki bu takım iki yıldır şampiyondeğilmiş gibi her gün bir futbolcugönderiyorlar. Görüyorsunuzişte Diagne arkasına teneke bağlanıpgönderildi.G.Saray, Florya'dafabrika ayarlarına dönmeli.F.Bahçe, Beşiktaş derbisini kaybetseydi Yanal ya istifa edecek ya da görevden alınacaktı. Ben medyum değilim ama Başkan Ali Koç, Sivas maçından sonra teknik heyeti sadece oyun olarak değil yaşanan sakatlıklarla da ağır eleştirmişti. Ayrıca 11 Ekim 2018'de gazetelere manşet olan açıklamalarında Ali Koç, Ersun Yanal için şöyle demişti:Başkan Koç ile Ersun hocanın birlikteliğinin tamamen taraftar baskısıyla gerçekleştiğini biliyoruz. Eğer Milli Takım hocası Şenol Güneş, 40 yaşına gelmiş, futbol aklı mükemmel olan Emre'den faydalanıyorsa Ersun Yanal'a F.Bahçe kaptanının da bazı konularda akıl vermesini çok doğal olarak görüyorum. Çünkü Emre'nin hayatından çok kariyerli hocalar geçti. Maç sonu "F.Bahçe hocasız kazandı" diyen Yanal'ın sözleri istifa sinyaliydi.bir toplantı yaptı ve attığı cakayı geri aldı.Benim aldığım bilgi şu şekilde; Ersun Yanal bu maçta orta sahadaki fiziksel devamlılığı sağlayabilmek için Gustavo'nın yanında Ozan'ı oynatmaya karar veriyor.Ben zaten 4 forvetli oyunda Emre- Gustavo ikilisinin sorunlar yaratacağı görüşündeydim. Yanal bunu Emre'ye söylüyor.Bu ortaya çıkıyor. Ama ikisinin arasında herhangi bir münakaşa ve aykırı bir olay olmuyor.