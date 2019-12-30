Oynatmayıp kazandı

TİGRE

100'LE

ntalyaspor'u

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın 5-0 kazandığı Antalyaspor maçına 1 gol atıp, 2 golü hazırlayan Taylan Antalyalı damgasını vurdu. 8 ikili mücadele kazanan, 1 top kapan, yüzde 91 pas isabetiyle oynayan Taylan için sosyal medyadayorumları yapıldı. İşte perde arkası: Fatih Terim, sezon başında orta sahaya yapılan Seri-Nzonzi- Lemina takviyelerine rağmen Taylan transferinde ısrarcı oldu. Sarı-kırmızılı takımla kamp geçirmeyen 24 yaşındaki oyuncu, içine kapanık biri olduğu için uyumu zaman aldı. Terim de bu dönemde yardımcılarına,dedi. Konyaspor'un devre arasına yönelik teklifi, Terim tarafındandiyerek reddedildi.Feghouli'nin form tutmaya başlaması veKupada Tuzlaspor rövanşında ilk prova yapıldı. Antalyaspor maçında ise Taylan sergilediği performansla sezonun ikinci yarısında ilk 11'in bankosu olacağını gösterdi.2019'u iki golle kapatan Radamel Falcao, ülkesinde de gündemdeydi. Antalya maçındaki performansı ile Kolombiya medyasının da yeniden haberlerine taşıdığı yıldız oyuncu için El Pais gazetesi, "2019'u duble ile kapattı. El Tigre takımını zafere götürdü ve tribünleri coşturdu" ifadelerini kullandı.Sezonbaşında Emre Akbaba'nın sakatlığı nedeniyle takımı Emre Mor ile takviye eden teknik heyet, yeniden Akbaba'ya dönüyor. 27 yaşındaki oyuncu takımla idmanlara başlarken bekleneni veremeyen Emre Mor ile yollar ayrılacak. Emre Akbaba'nın, uzun süren sakatlığı nedeniyle dönüş aşamasında teknik heyet acele etmeyecek. Takımla çalışmalarına devam edecek olan deneyimli oyuncunun şubat ayında tam olarak hazır hale gelmesi bekleniyor. Akbaba %100 hazır olmadan sahaya çıkmayacak.5-0 yenen Galatasaray'da futbolculara 6 gün izin verildi. Ligin ikinci yarısının hazırlıklarına cumartesi günü Florya'da başlayacak olan sarı-kırmızılılar devre arasında Antalya'da TFF 1.Lig ekipleri Altay ve Adana Demirspor ile hazırlık maçı oynayacak