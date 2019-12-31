Emre Belözoğlu: Jailson gerçekten çok enteresan bir oyuncu

2020'Yİ ŞAMPİYONLUKLA TAÇLANDIRACAĞIZ

Fenerbahçe'nin emektar kaptanı Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından gazetecilerle yaptığı sohbette ilk yarıyı değerlendirdi. Puan anlamında ilk yarının kendileri açısından iyi geçmediğini (31 puan) belirten 39 yaşındaki yıldız, oyun olarak ise zaman zaman istenen seviyeye çıktıklarını, zaman zaman bu seviyenin altında kaldıklarını ifade etti. Takımın ilk yarıyı daha iyi yerde noktalaması gerektiğinin altını çizen Emre, "İkinci yarıda ilk yarıda yaptığımız hataları yapmazsak, ligi şampiyon tamamlayabileceğimize inanıyorum. Deplasman performansımız daha iyi olmalı. İnşallah Çaykur Rizespor maçı dış sahada kazanacağımız maçların ilki olur ve bunu bir seri haline getirebiliriz" dedi.

YARIŞTA KALDIK

Emre, Jailson'un Çaykur Rizespor'a attığı golü şampiyonluk habercisi olarak yorumladı. Brezilyalı yıldız için, "Jailson gerçekten çok enteresan bir oyuncu. Farklı bölgelerde görev yapabiliyor. Değişik bir yeteneği var. Çok güzel bir gol attı. Kendisini özel olarak da tebrik ettim" diyen Kaptan, gol içinse şu yorumu yaptı: "Galibiyeti getiren gol oldu. Hatta belki bizi rahatlatan, camiayı sezonun içinde tutan bir gol oldu. Herkes Jailson'un golüyle bir patlama yaşadı. İnşallah devamı gelir."

2. YARILAR HEP ZORDUR

Ligin ilk yarısını galibiyetle kapatmış olmanın önemine vurgu yapan Emre Belözoğlu, "Her zaman liglerin ikinci yarıları ilk yarılardan daha zor geçiyor. Bu yüzden ikinci yarıya daha iyi başlamamız gerek. 1-0 kaybettiğimiz Antalya maçı dışında iç saha performansımızdan memnunuz. İnşallah yılbaşı öncesi taraftarımızı bir nebze olsun memnun edebilmişizdir. Umarım 2020 deplasman performansıyla birlikte şampiyonlukla taçlandırdığımız bir yıl olur" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YILDAN İYİ

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ilk yarısında 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alırken, 16 gol atıp ve kalesinde 23 gol görmüştü. Kanarya, bu sezon 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Rakip ağlara 34 gol atarken, kalesini ise 21 gole kapatamadı. Geçen sezonun ilk yarısını 17. sırada kapatan F.Bahçe bu yıl 4. oldu.

3 İSMİN HIZINA YETİŞİLMİYOR!

Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Tolga, Gustavo ve Dirar, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi Rizespor maçında da takımın en çok mesafe kateden isimleri oldu. Beşiktaş karşısında 12 bin 120 metrelik performans sergileyen Tolga Ciğerci, Rize'de 12 bin 440 metre ile yine ilk sırayı aldı. Derbide 11 bin 900 metrelik mesafe kat eden Gustavo, önceki gün 11 bin 458 metre ile ikinci sırayı bırakmadı. Beşiktaş'a karşı 10 bin 990 metre ile dikkat çeken Dirar, Rize deplasmanında 11 bin 128 metreye çıktı ancak 3. sıradaki yeri değişmedi.

VEDAT, SOLDADO'YU GEÇTİ

SÜPER Lig'de bu sezon forma giydiği 16 müsabakada 10 gol, 3 asistlik performans sergileyen Vedat Muriqi, geçtiğimiz sezon toplamda 6 gol atan Roberto Soldado'yu ligin ilk yarısında geçmeyi başardı. Sarılacivertlilerde Kosovalı futbolcudan sonra en golcü isim Garry Rodrigues (3) oldu. Max Kruse ise 2 gol, 6 asistle öne çıktı.