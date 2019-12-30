Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na damgası! İşte şampiyonluk oranları

Süper Lig'in ilk devresi hafta sonunda oynanan maçlarla tamamlandı. Sezonun ikinci yarısında büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen ligde Demir Grup Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray şampiyon olmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren bütün ekipler, Süper Lig şampiyonluğunun yanında Türkiye Kupası'nı kazanmayı da istiyor. Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanması muhtemel takımlara verilen oranlar da açıklandı. İşte Fenerbahçe'nin damgasını vurduğu o oranlar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 18:58
Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. Ligin ilk yarısı tamamlanırken kupada da son 16 turu çekişmeli maçlara sahne olacak.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Sivasspor, Başakşehir, , , ve başta olmak üzere tüm ekipler iki kulvarda da ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Bu hedefler doğrultusunda ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren bütün ekipler, düğmeye bastı.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Takımlar, kadro mühendisliği kapsamında nokta atış transferler yaparak Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşıp sezonu 2 kupayla bitirmeyi amaçlıyor.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Sivasspor, Süper Lig'i 37 puanla lider tamamlarken, Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor'la eşleşti

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Yiğidolar'ı 33 puanla Medipol Başakşehir takip ediyor. Turuncu-lacivertliler, kupanın sürprizi Kırklarelispor'la son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

, ligde 32 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavililer, kupada Denizlispor'la kozlarını paylaşacak.

BİZE ULAŞIN