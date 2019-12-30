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Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Süper Lig ve Türkiye Kupası'na Fenerbahçe damgası! İşte şampiyonluk oranları

Süper Lig'in ilk devresi hafta sonunda oynanan maçlarla tamamlandı. Sezonun ikinci yarısında büyük bir çekişmeye sahne olması beklenen ligde Demir Grup Sivasspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray şampiyon olmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ara transfer döneminde kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına hız veren bütün ekipler, Süper Lig şampiyonluğunun yanında Türkiye Kupası'nı kazanmayı da istiyor. Lig şampiyonluğu ve Türkiye Kupası'nı kazanması muhtemel takımlara verilen oranlar da açıklandı. İşte Fenerbahçe'nin damgasını vurduğu o oranlar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 18:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





