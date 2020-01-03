Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak? Futbolda 2020 ara transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri

Süper Lig'in ilk yarısı geride kalırken milyonlarca taraftarın yakından takip edeceği ara transfer dönemi heyecanı başlıyor. Dört büyükler başta olmak üzere, Anadolu kulüplerinin taraftarları da takımlarının hangi oyuncuları transfer edeceğini oldukça merak ediyor. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bir açıklama yapılırken ara transfer sezonu başlangıç ve bitiş tarihi bilgisi de paylaşıldı. Peki, 2020 Ara transfer dönemi ne zaman başlayacak?

2020 ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirtilen tarihlere göre, futbolda ara transfer dönemi 4 Ocak 2020 Cumartesi günü başlayıp 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Bilindiği gibi, 1. transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp ve 2 Eylül tarihinde sona ermişti.

OYUNCU TESCİLİ NASIL OLACAK?

Süper Lig takımları, 28 futbolcuya A Takım Listesi'nde yer verebilirken mevcut kurallara göre bu isimlerden en az 14 tanesinin Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğunun bulunması gerekiyor.

Takımlar, 2. Transfer ve Tescil Dönemi'nde kadroya katılan futbolcuları, karşılaşmalardan 24 saat öncesine kadar A Takım Listesi'ne dahil edebilecek. Ayrıca kulüplerin ara transfer döneminin sona ermesini takip eden iki gün içerisinde sezonun sonuna kadar geçerli olacak A Takım Listesi'ni TFF'ye ibraz edilmesi zorunlu olacak.