İngiltere Championship'te kötü günler geçiren Derby County, 26 hafta sonunda 8 galibiyet ve 9'ar beraberlik ve mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Teknik direktör Cocu'nun tartışıldığı Derby County, kötü gidişe dur demek için flaş bir transfere imza attı. Wayne Rooney'i kadrosuna katan İngiliz kulübü, efsane ismin ilk maçında Barnsley ile karşılaştı. Derby, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Rooney de takımına 1 asistlik katkı sağladı.



Rooney - Derby County

90 dakika sahada kalan Wayne Rooney, Derby County'nin ilk golünde Marriott'a asisti yapan isim oldu.