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County'de etkisi! 2 - 1

İngiltere Championship ekiplerinden County, transferi ile bir anda gündeme oturmuştu. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cocu'nun çalıştırdığı , Rooney'nin ilk maçına çıktığı karşılaşmasında gülen taraf oldu. İngiliz futbol efsanesi karşılaşmada 1 asistlik performans gösterdi.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 10:57
Derby County'de Rooney etkisi! Derby County 2 - 1 Barnsley

İngiltere Championship'te kötü günler geçiren Derby County, 26 hafta sonunda 8 galibiyet ve 9'ar beraberlik ve mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Teknik direktör Cocu'nun tartışıldığı Derby County, kötü gidişe dur demek için flaş bir transfere imza attı. Wayne Rooney'i kadrosuna katan İngiliz kulübü, efsane ismin ilk maçında Barnsley ile karşılaştı. Derby, maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Rooney de takımına 1 asistlik katkı sağladı.


Rooney - Derby County

90 dakika sahada kalan Wayne Rooney, Derby County'nin ilk golünde Marriott'a asisti yapan isim oldu.

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Derby County'de Rooney etkisi! Derby County 2 - 1 Barnsley
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