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Son dakika: , Onyekuru ve Saracchi'yi 'a bildirdi

, Henry Onyekuru'nun kiralanması için Monaco ve Marcelo Saracchi'nin kiralanması için RB Leipzig ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () bildirdi.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 22:19
Son dakika: Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi

Galatasaray eski oyuncusu Henry Onyekuru'nun kiralanması için Fransız ekibi Monaco ile, Marcelo Saracchi'nin kiralanması için ise RB Leipzig ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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Son dakika: Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi'yi KAP'a bildirdi
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