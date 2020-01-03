Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Ligin son iki haftasında alınan Beşiktaş ve Çaykur Rizespor galibiyetleriyle morallenen Fenerbahçe'de, Jailson'un performansı da teknik heyeti memnun etti.

Çaykur Rizespor maçında, Serdar Aziz'in cezası ve Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı nedeniyle stoper bölgesinde görev yapan Jailson, attığı mükemmel gol ile de galibiyetin mimarlarından olmuştu.



Jailson (Çaykur Rizespor - Fenerbahçe)

MARSİLYA'DAN TEKLİF!

Devre arasında transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Kadrosunda Vedat Muriç, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır gibi yüksek bonservis bedellerine transfer olabilecek isimler bulunan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal bu isimlerin ayrılmasına sıcak bakmıyordu. Jailson'a gelen teklif ise hem teknik heyeti hem yönetimi oldukça memnun etti.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın Fenerbahçeli Jailson ile ilgilendiği öğrenildi. Fransız devinin, Jailson dışında birkaç alternatifinin de bulunduğu ancak Brezilyalı ismin listenin ilk sırasında yer aldığı belirtildi.

FENERBAHÇE BONSERVİS BEDELİNİ BELİRLEDİ!

Jailson'un olası transferine engel olmayacak olan Fenerbahçe'de yönetim, Brezilyalı yıldızın bonservis bedelini de belirledi. Sarı-lacivertliler Jailson'un satışından 8-10 milyon Euro arası bir bonservis bedeli bekliyor.

Marsilya'nın Jailson için önümüzdeki günlerde resmi teklif yapacağı da gelen haberler arasında...