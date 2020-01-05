Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri: Ersun Yanal'dan o transfere veto!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminden 700 bin Euro'luk bir karı bulunan Fenerbahçe, UEFA ile yapılan anlaşma gereği transfer yaparken bu rakamın üzerine çıkamayacak.

Sarı-lacivertliler 3 bölgeye transfer yapma kararı alırken, bir yandan da kaynak arayışı içerisine girildi. Sakatlanan Miha Zajc'ı elden çıkarmak isteyen Fenerbahçe'ye, Fransa'dan müjdeli bir haber gelmişti. İddialara göre Fransız devi Marsilya, Fenerbahçe'den Jailson'a talip olmuştu.

ERSUN YANAL VETO ETTİ!

Marsilya'nın 6 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Jailson için, teknik direktör Ersun Yanal'ın kararı merakla bekleniyordu. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu bu transferi veto etti.

İKİ BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR!

Ersun Yanal'ın bu kararının altında Jailson'un iki bölgede de iyi performans sergilemesinin yattığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu sezon başından beri stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de imdada koşmuştu. Jailson, zaman zaman kendi mevkisi olan orta sahada da forma giydi.