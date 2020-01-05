Fenerbahçe'de Juan Jesus transferi için gözler Roma'da

Süper Lig'in ilk yarısında savunmadaki eksikler nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, stoper mevki için liste başına Juan Jesus'u yazdı. Hem oyuncunun menajeri hem de kulübü Roma ile yapılan ilk temasların ardından sarı-lacivertliler beklemeye geçti. Brezilyalı savunmacıyı sezon sonuna kadar kiralamayı hedefleyen Kanarya, İtalyan ekibiyle yapılacak sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmayı da planlıyor.



ALTERNATİFİ SİMON FALETTE

Juan Jesus'un sol ayaklı olması ve sol bek mevkisinde de görev yapabilmesi nedeniyle bu transferi Ersun Yanal'ın ısrarla istediği belirtildi. Brezilyalı oyuncunun geleceği, Roma'nın kendisi hakkında vereceği kararın ardından netlik kazanacak. Serie A ekibiyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Jesus'un değeri 7 milyon Euro civarında. Frankfurt'un Gineli stoperi Simon Falette de alternatifler arasında.



Roma formasını 4 sezonda 90 kez giyen Juan Jesus bu maçların 70'ine ilk 11'de başladı ve 6264 dakika süre aldı. 28 yaşındaki defans oyuncusu İnter'de ise 141 maçta 12 bin 47 dakika forma giymişti.



RODRİGUEZ OLMAZSA ROTA KOUTRİS!

Fenerbahçe'nin sol bek adayları arasında yer alan Ricardo Rodriguez için kulübü Milan 9 milyon Euro bonservis bedeli biçti. Sarı-lacivertliler ise oyuncuyu 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Kanarya Rodriguez'in alternatifi olarak da Olympiakos forması giyen Leonardo Koutris'i belirledi. Yunan savunmacı kulübünden ayrılmak istiyor ve F.Bahçe'ye sıcak bakıyor.



KNOOP TÜRK DOSTU ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni kaleci antrenörü Marco Knoop'un Almanya'da birçok Türk ile yakın dostluk kurduğu ve Türkçe'yi hayli iyi konuştuğu ortaya çıktı. Knoop'un yenilikçi ve çalışkan yapısının yanı sıra geniş bir kaleci portföyüne sahip olduğu, bu konuda gerekirse sarı-lacivertli kulübe önerilerde bulunabileceği de gelen bilgiler arasında.



ANTALYA'DAN KAYSERİ'YE!

İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya Belek'e gidecek olan Fenerbahçe'de kamp üç gün süreyle uzatıldı. Sarılacivertliler, 13 Ocak'a kadar Rixos Belek'te çalışacak. İlk resmi maçını 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynayacak Fenerbahçe, 13 Ocak'ta kampı tamamlayarak Antalya'dan Kayseri'ye geçecek. Sarı-lacivertliler böylece çalışmaları kesintiye uğramadan ikinci yarıya hazırlanacak.

BUGÜN NELER OLDU