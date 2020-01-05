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! 'den sürprizi

çalışmalarına devam eden için sürpriz bir iddia gündeme geldi. haberine göre öncelikli olarak sol beke bir transfer yapmak isteyen sarı lacivertlilerin, orta sahaya da takviye yapacağı gelen haberler arasında... Fenerbahçe transfer gündemine 'u aldı. İşte Fenerbahçe'nin Maycon transferiyle ilgili son dakika haberi...

Giriş Tarihi: 5.1.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 11:30
Son dakika! Fenerbahçe'den Maycon sürprizi

Sezon sonunda şampiyon olmak isteyen , kadrosunu güçlendirmek için gerekli mevkilere yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor...

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Son dakika! Fenerbahçe'den Maycon sürprizi
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