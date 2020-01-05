Son dakika! Fenerbahçe'den Maycon sürprizi

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Son dakika haberine göre öncelikli olarak sol beke bir transfer yapmak isteyen sarı lacivertlilerin, orta sahaya da takviye yapacağı gelen haberler arasında... Fenerbahçe transfer gündemine Maycon'u aldı. İşte Fenerbahçe'nin Maycon transferiyle ilgili son dakika haberi...
Giriş Tarihi: 5.1.2020 11:15Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 11:30
Sezon sonunda şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için gerekli mevkilere yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor...