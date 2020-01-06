Fenerbahçe'de Allahyar şoku!

Fenerbahçe'de, geçtiğimiz sezon başından itibaren takıma genç isimler kazandırılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 1.5 yıl içerisinde takıma birçok genç ismi kattı. Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı transferleriyle başlayan süreç, Allahyar, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu gibi isimlerle devam etmişti. Fenerbahçe'de deneyim kazanmaları için kiralık olarak gönderiği 6 futbolcunun 5'inden beklediği verimi alamadı.

İşte isim isim Fenerbahçe'nin gençlerinin kiralık olarak forma giydiği takımlardaki performansları;