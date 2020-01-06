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'de Allahyar şoku!

Sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri olan 'de, hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertlileri ikinci yarı hazırlıkları kapsamında 'da bulunuyor. Bir yandan hazırlıklarını sürdüren , bir yandan da çalışmalarına hız verdi. Takıma katacağı isimlerden gelecekte para kazanmayı hedefleyen Fenerbahçe, takımdaki bazı genç futbolcularını da sezon başında kiralık olarak göndermişti. Fenerbahçe'nin, belki de gelecekte en fazla beklenti içinde bulunduğu isim Allahyar olarak dikkat çekiyordu. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'a kiraladığı genç yıldız ile ilgili şok bir gerçekle yüzleşti...

Giriş Tarihi: 6.1.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 12:44
Fenerbahçe'de Allahyar şoku!

'de, geçtiğimiz sezon başından itibaren takıma genç isimler kazandırılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, 1.5 yıl içerisinde takıma birçok genç ismi kattı. Altınordu'dan ve transferleriyle başlayan süreç, Allahyar, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu gibi isimlerle devam etmişti. 'de deneyim kazanmaları için kiralık olarak gönderiği 6 futbolcunun 5'inden beklediği verimi alamadı.

İşte isim isim Fenerbahçe'nin gençlerinin kiralık olarak forma giydiği takımlardaki performansları;

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Fenerbahçe'de Allahyar şoku!
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