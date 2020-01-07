Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan'dan flaş açıklamalar

İşte Ozan Tufan'ın açıklamaları:

Devre arasında sözleşmem bitmiyordu ama istediğiniz kulüple anlaşabiliyorsunuz. Benim aklımda böyle bir şey yoktu, eğer olsaydı Fenerbahçe ile sözleşme imzalamazdım. Fenerbahçe'ye borcum vardı. Önceliğim verilen kaptanlığı en iyi şekilde yapıp, 29. şampiyonluğa kavuşmak. Alanyaspor Başkanı, "Biz, Ozan'ı Fenerbahçe'ye yeniden kazandırmak için transfer ettik dedi ve beni Fenerbahçe'ye kazandırdılar. Sergen hoca, kendisinin düştüğü durumlara benim düşmemi istemedi, sorumluluk aldı. Kendisine minnettarım. Kendisine ve ekibine teşekkür ederim.

''YILLARDIR FUTBOLCU ÇIKMIYOR''

Fenerbahçe'de ve diğer büyük kulüplerde yıllardır futbolcu çıkmıyor. Emre abi, Ersun hoca ve diğer bütün hocalarımızın da istediği gibi altyapıdan oyuncu çıkarmak. Emre abi benim 5-6 yıldır tanıdığım bir abim. Karakteri ve kendisini söylememe gerek yok mükemmel biri. Sadece bana değil bütün oyunculara yardımcı olan bir kaptandır.

Ben orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum, eğer bir pozisyonda eksik varsa orada oynamaya çalışıyorum, diğer futbolcularda aynı şekilde katkı sağlıyor. Ersun hoca nerede oynamamı isterse Fenerbahçe'ye katkı vermek istiyorum.