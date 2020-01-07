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Son dakika: 'dan açıklaması!

ekiplerinden 'de kiralık olarak forma giyen 'ın sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedildi. Arda'nın 'ya dönüp dönmeyeceği konuşulurken, Marca'da çıkan haber şok etkisi yarattı. Habere göre, Barcelona kulübü yaptığı açıklamayla Arda'ya geri dönüş yolunu tamamen kapattı...

Giriş Tarihi: 7.1.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 17:07
Son dakika: Barcelona'dan Arda Turan açıklaması!

Arda Turan'ın Başakşehir ile olan 2 yıllık yolculuğu bugün noktalandı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Adı transfer döneminde uzun süre Galatasaray ile anılan Arda Turan'ın geleceğinin ne olacağı merak konusu... Resmi olarak Barcelona'nın futbolcusu konumunda olan Arda'nın, Katalan ekibine döneceği konuşulurken, İspanya'dan gelen haberler şok etkisi yarattı.


Marca'da yer alan Arda Turan haberi

"KENDİNE KULÜP BUL"

Marca'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

"Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi sezon sonuna kadar devam etmesine rağmen Arda için Barcelona kapıları kapalı. Arda, futbol oynamaya devam etmek istiyorsa Barcelona'dan başka bir kulüp bulmak zorunda. Barcelonalı yetkililer de Arda opsiyonunu tamamen devre dışı bıraktı ve aldığımız bilgiler de yetkilililer, Arda'ya 'kendine kulüp bul' yönünde bir talimat verdiği şeklinde oldu. Arda için Türkiye'de bir opsiyon var, o da Galatasaray ancak bu süreçte de bazı şartların oluşması gerekiyor"

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Son dakika: Barcelona'dan Arda Turan açıklaması!
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