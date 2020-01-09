Ryan Babel ayrılıyor! Galatasaray'a 6 aylık maliyeti...

Ciddi bir mali kriz içinde olan kulüplerimiz transferlerde büyük hatalar yapmaya devam ediyor... Son olarak Galatasaray, sezon başında büyük beklentiyle ve yüksek maliyetle kadrosuna kattığı Ryan Babel'de ciddi zararla karşı karşıya… Fulham küme düşünce serbest kalan ve 2 milyon Euro imza parası karşılığında Galatasaray'a gelen tecrübeli oyuncu, 2.5 milyon Euro maaşla 3 yıllık sözleşme yapmıştı. Ancak sezona iyi başlayan Hollandalı devamını getiremedi. 20 maçta sadece 5 gol, 1 asistle oynayan Babel, Fatih Terim'in gözünden düştü.



AJAX'A KİRALANACAK

Onyekuru'nun da gelişiyle forma şansı azalan Babel, Ajax ile görüşüyor. Oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 33 yaşındaki oyuncunun, yarım sezonluk ücretiyle birlikte Galatasaray'a 6 aylık maliyeti 3.25 milyon Euro'yu (21 milyon TL) buldu. Ajax'ın Ryan Babel'i kiralaması bekleniyor. Galatasaray ise oyuncuyu EURO 2020'de sergileyeceği performansla satma planları yapıyor.



% 30 DAHA PAHALIYA GELDİ

BEŞIKTAŞ'TA son sezonunda 2.1 milyon Euro kazanan Babel, Galatasaray'a hem daha yaşlı hem de daha pahalıya geldi. Hollandalı futbolcu, 2.5 milyon Euro maaş ve 3 yıllık kontrat için 2 milyon Euro da imza parası alırken, yıllık geliri 3.2 milyon Euro'ya ulaştı. Sarı-kırmızılı takım, oyuncuya Beşiktaş'a göre neredeyse yüzde 30 daha fazla para ödedi.



'MAAŞINI BIRAKACAK!'

BABEL için menajeri Winnie Haatrecht transferle ilgili yeni bir açıklama yaptı: "Babel'in kiralanması için Ajax ile görüşüyoruz. Maaşının bir kısmını Galatasaray'a bırakıp Ajax'a gitmeye hazır. Bu transferde hem Ajax'a hem de Galatasaray'a yardımcı olmak istiyor."



FLORYA'DA ŞOK EDEN YENİLGİ!

HAZIRLIKLARINI Florya'da sürdüren Galatasaray, U19 takımı ile maç yaptı. Mücadeleyi genç Aslanlar 3-0 kazandı. Takımdan gönderilmesi gündemde olan Nagatomo, Mariano ve Emre Mor'un da ilk 11'de görev alması dikkat çekerken, Cimbom'un resmi internet sitesi maçın skorunu paylaşmadı. U19'un gollerini ise Yunus Akgün, Erencan Yardımcı ve Atalay Babacan kaydetti.



DENİZLİ: ARDA'YI G.SARAY'A İSTERİM

TÜRK futbolunun duayen hocalarından Mustafa Denizli de Arda Turan konusunda topa girdi. Denizli şu yorumu yaptı: "Ben Arda'yı çok severim. Arda'nın Galatasaray'a dönmesini isterim ama gerçekleşme şansının yüksek olduğunu düşünmüyorum. Arda, Galatasaray'a giderse iyi işler yapacaktır."

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