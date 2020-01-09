Tahkim Kurulu'ndan son dakika açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin limit başvurusu...

TFF Tahkim Kurulu, 9 Ocak 2020 tarihli toplantısında, gündemindeki dosyalara ilişkin kararlarını açıkladı. Buna göre Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli Takım Harcama Limitine ilişkin itirazları incelendi ve dosyalarda yapılan incelemelerin devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Kararda yer alan ilgili bölüm şu şekilde:

"6. E.2020/2

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

7. E.2020/3

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"