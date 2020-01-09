Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tahkim Kurulu'ndan son dakika açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin limit başvurusu...

'ndan son dakika açıklaması! ve 'nin limit başvurusu...

TFF , ve 'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazlarının incelendiğini ve yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile karar verildiğini resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 9.1.2020 18:53 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 19:03
Tahkim Kurulu'ndan son dakika açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin limit başvurusu...

TFF Tahkim Kurulu, 9 Ocak 2020 tarihli toplantısında, gündemindeki dosyalara ilişkin kararlarını açıkladı. Buna göre Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli Takım Harcama Limitine ilişkin itirazları incelendi ve dosyalarda yapılan incelemelerin devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Kararda yer alan ilgili bölüm şu şekilde:

"6. E.2020/2

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

7. E.2020/3

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Tahkim Kurulu'ndan son dakika açıklaması! Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin limit başvurusu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN