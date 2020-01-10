MAÇ SONUCU | Beşiktaş 2 - 2 Altınordu

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da, TFF 1. Lig takımı Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Beşiktaş'ın golleri 9. dakikada Jeremain Lens ve 35. dakikada Burak Yılmaz'dan geldi. Altınordu'nun golleri ise 12. dakikada Loris Karius (KK) ve 24. dakikada Atakan Üner'den geldi.

KARIUS'TAN HATA

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius 12. dakikada büyük bir hataya imza atarak topu kendi kalesine gönderdi.

Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada top Karius'a gitti. Altıpas içinde oldukça müsait durumda olan ve yanında rakibi bulunmayan Loris Karius, ellerine gelen topun bir anda kontrolünü kaybetti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

LENS SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens 64. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.