SON DAKİKA: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor | CANLI

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AHMET NUR ÇEBİ'NİN ÖNE ÇIKAN AÇIKLAMALARI

İbra edilmemek kötü bir şey değil. Burada bir hukuki süreç başlamıştır. İbra edilse de bu süreç olacaktı. İbra edilmemek dünyanın sonu değil. Bir önceki sayın başkanın, kendini aklaması elindedir. Ben kuvvetler ayrılığıyla yönetilmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.

Beşiktaş'ın ana faaliyeti olan futbolcu transferi ve ücretleri kar-zararımızı oluşturuyor. Bunların hiçbir tanesinin Futbol A.Ş.'nin o günkü yönetiminin önüne gelmediğini ve onların imzalarının olmadığını gördük. Futbol A.Ş'nin başına bana göre Erdal Torunoğulları gelmeli, hem yaşça büyük hem de tecrübeli bir isim.

Bir önceki döneminde 10 milyon TL kar eden bir kurumun, bir sonraki dönemde 7 milyon TL zarar etmesi mümkün değil, o yönetimin ibra edilmemesi gayet normal. Bu zarar irdelenmelidir.

Biz Beşiktaş için kendimizi feda etmeye geldik, hiçbir şeyden kaçmıyoruz. Beşiktaş'ın içerisinde muhalefet olmalı, direnç gösteren kişiler olmalı.

Beşiktaş'ın şu anda ağır bir yükü var, maddi manevi her türlü sorunu çözerek yola devam ediyoruz. Camiamızdan rica ediyoruz, sabır göstersinler, çok güzel bir Beşiktaş'a kavuşacağız. Bugüne kadar hiçbir futbolcunun parası Beşiktaş'ta kalmadı.

VAR ile ilgili TFF'den alacağımız cevaba göre tahkim hakkımızı kullanmak istiyoruz.

TFF'nin limitleri aşan takımlara uygulayacağı cezalar ağır. Ben bu riske giremem. Beşiktaş'ı gelecek sezon puan silme cezası alma durumuna getirmeyi, kendime yakıştıramam.