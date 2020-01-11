Cenk Tosun'lu Crystal Palace ile Mesut Özil'li Arsenal yenişemedi | MAÇ SONUCU Crystal Palace 1 - 1 Arsenal

İngiltere Premier Lig'in 22'inci haftasında Cenk Tosun'un transfer olduğu Crystal Palace ile Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal karşı karşıya geldi.

Selhurst Park'ta oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Pierre Aubameyang'ın golü ile öne geçe Arsenal, Jordan Ayew'in golüne engel olamadı.

AUBAMEYANG KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 67'inci dakikasında Pierre Aubameyang rakibine yaptığı sert müdahale sonucunda kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

CENK SÜRE ALDI

Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Crystal Palace Teknik Direktörü Roy Hodgson, Aubameyang'ın kırmızı kart görmesi sonucu hemen oyuna Cenk Tosun'u aldı. Hareketli bir görüntü çizen Cenk Tosun, ileride istediği toplarla buluşamadı.

MESUT 70 DAKİKA SAHADA KALDI

Arsenal'de Teknik Direktörlüğü Arteta'nın getirilmesinden sonra Mesut Özil'in aldığı süreler de uzamaya başladı. Tecrübeli futbolcu Crystal Palace ile oynanan karşılaşmada 70 dakika sahada kaldı.

CENK TOSUN KULÜP TELEVİZYONUNA KONUŞMUŞTU

Crystal Palace'ta 20 numaralı formayı giyecek olan Cenk Tosun, yeni formasıyla fotoğraf çekimi sonrası kulüp televizyonuna konuştu.

İşte Cenk Tosun'un yeni kulübü için verdiği ilk röportaj:

- Crystal Palace'a hoş geldin Cenk. Güney Londra'da olmak nasıl bir duygu?

Bu büyük kulüpte olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ve yarın sahaya çıkacağım, yeteneklerimi gösterebileceğim için de çok mutluyum.

- İlk antrenmanına çıktın. Nasıl geçti?

Evet, herkes bana çok sıcak davrandı. Bu takımın bir aile gibi olduğunu hissettim. Beni takıma sıcak kanlı bir şekilde kabul ettiler. Burada olmak çok güzel.

- Teknik direktör sana ne dedi?

Birkaç aydır beni istiyordu. Yaz transfer döneminde de istiyordu. Takıma katkı sağlayabileceğimi ve oynamam gerektiğini düşünüyor. Ben de umarım elimden gelenin hepsini bu takıma verebilir ve goller kaydederim..