Galatasaray'da Emre Mor şoku! Celta Vigo'dan kötü haber geldi

Süper Lig'in ilk yarısını lider Sivasspor'un 10 puan gerisinde tamamlayan sarı-kırmızılılar ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor.

Onyekuru, Saracchi ve Sekidika transferleriyle ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda birkaç oyuncuysuyla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılarda takımda düşünülmeyen isimlerden birisi de Emre Mor... Sezon başında Celta Vigo'dan kiralanan ancak bekleneni veremeyen 22 yaşındaki oyuncuyu takımdan göndermek isteyen sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

CELTA VIGO'DAN OLUMSUZ YANIT

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray, Fatih Terim'in ikinci yarıda kadroda düşünmediği Emre Mor'u Celta Vigo'ya geri göndermek istedi ancak İspanyol ekibinden olumsuz cevap aldı.

Celta Vigo, sarı kırmızılı ekibin bu teklifini geri çevirerek Emre Mor'u geri almayı kabul etmediğini iletti.

Emre Mor bu sezon Galatasaray formasıyla 16 resmi maça çıktı ancak gol ya da asist sevinci yaşayamadı.

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