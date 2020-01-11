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  • Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Falcao'nun yeni partneri

transferde atağa kalktı! İşte Falcao'nun yeni partneri

Galatasaray transferde atağa kalktı. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, devre arası hazırlık maçı kapsamında Altay'ı da 3-1'lik skorla devirmeyi başardı. İkinci devreye bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler peş peşe geliyor. Sağ ve sol kanattan sonra, forvet hattının da yaş ortalamasını geri çekmeyi amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, yıldız santrforu kadrosuna katmak istiyor. Fatih Terim, Radamel Falcao ile o ismin birbirlerini tamamlayacaklarını düşünüyor. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri ve detayları...

Giriş Tarihi: 11.01.2020 01:50 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020 07:51
Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Falcao'nun yeni partneri

'da gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. 'in ilk yarısında beklediği performansı gösteremeyen sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de beklenileni veremedi.

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Falcao'nun yeni partneri

İkinci sezona bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda edilecek isimler netlik kazanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, 'de ilk 17 hafta itibarıyla 27 puanla 7'inci sırada yer alıyor.

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Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Falcao'nun yeni partneri

'in ilk yarısını lider kapatan Sivasspor'un 10 puan gerisinde kalan 'da ocak ayında yaşanacak kadro değişikliğinin sinyalini vermişti.

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Falcao'nun yeni partneri

'in raporu doğrultusunda listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar ligin araya girmesiyle çalışmaları hızlandırdı.

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Falcao'nun yeni partneri

Yapılacak olan transferlerle yakından ilgilenen , ikinci yarıda iddialı bir kadroyla lige hızlı bir giriş yaparak şampiyon olmak istiyor.

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Falcao'nun yeni partneri

Devre arasında takımı yenilemek isteyen 'la ile ilgili iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Falcao'nun yeni partneri

İlk yarıda beklentilerin altında kalan ve kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor.

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