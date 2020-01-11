Galatasaray transferde atağa kalktı! İşte Falcao'nun yeni partneri

Galatasaray transferde atağa kalktı. Ligin ilk yarısını sahasında Antalyaspor'u 5-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, devre arası hazırlık maçı kapsamında Altay'ı da 3-1'lik skorla devirmeyi başardı. İkinci devreye bomba gibi bir giriş yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılarda transferler peş peşe geliyor. Sağ ve sol kanattan sonra, forvet hattının da yaş ortalamasını geri çekmeyi amaçlayan sarı-kırmızılı ekip, yıldız santrforu kadrosuna katmak istiyor. Fatih Terim, Radamel Falcao ile o ismin birbirlerini tamamlayacaklarını düşünüyor. İşte Galatasaray'da yaşanan son transfer gelişmeleri ve detayları...