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'da bilmecesi! 2 milyon Euro'luk teklif reddedildi

ekibi , 'ü istedi ama ret yanıtı aldı. 19 yaşındaki futbolcu için Belçika ekibi 2 milyon Euro’luk resmi teklifi ’a iletti, sarı-kırmızılılar teklifi kabul etmedi. Ancak işin ilginç yanı ilk yarıda Süper Lig’de sadece 7 dakika şans verilen oyuncu Antalya kampına da götürülmedi.

MEHMET ÖZCAN Futbol
Giriş Tarihi: 13.1.2020
Galatasaray'da Yunus Akgün bilmecesi! 2 milyon Euro'luk teklif reddedildi

Stoper ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da satış listesinde bulunan Belhanda'ya beklenen teklif gelmedi. Oyuncu satmadan transfer yapamayan sarı-kırmızılı kulübün kapısı ise sürpriz bir isim için çalındı. İşte SABAH farkıyla perde arkasında yaşananlar...

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Belçika ekibi Cercle Brugge, G.Saray'ın 2000 doğumlu yıldız adayı Yunus Akgün'ü istedi ve resmi teklifini iletti. Sarı-kırmızılılar, A Takım'da oynama şansı bulamayan Yunus için Cercle Brugge'den gelen 2 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve "Yunus'u satmıyoruz'' cevabını verdi.

Belçika'dan resmi teklif alan Yunus, buna karşılık sarı-kırmızılı takımın 25 kişilik Belek kampına dahil edilmedi. 19 yaşındaki solak hücum oyuncusu bu sezon A Takım'da toplam 65 dakika sahada kalırken ligde sadece 7 dakika şans buldu. UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği 2 gol-1 asistlik performansla Avrupalı scoutların dikkatini çeken Yunus Akgün'ün Galatasaray'la sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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