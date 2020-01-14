Fenerbahçe’nin gözü kulağı kulüp Lisans Kurulu’nda

LEFTER

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği sorunun yanıtı bugün belli olabilir.Böylelikle sarı-lacivertliler devre arasında planladığı transferleri yapabilecek.Bu iki transferin açıklanmasının ardından Fenerbahçe'nin bir hücum oyuncusu için girişimde bulunacağı öğrenildi. Bu oyuncunun hem santrfor hem kanat oynama özelliği bulunanolduğu belirtildi.Fenerbahçe Antalya kampını bu pozla tamamlayıp, kupa maçı için Kayseri'ye gitti. Sezonu kapatan Sadık'ın yerine Mehmet Ekici'ye lisans çıkarıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F.Bahçe'nin efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'i, vefatının 8. yıl dönümünde saat 19.07'de attığı bu tweetle andı.Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Burger King oldu. TAB Gıda CEO'su Caner Dikici, "Fenerbahçe için alınacak paket menülerden kulübe direkt bir aktarım olacak" dedi.