Fenerbahçe’nin gözü kulağı kulüp Lisans Kurulu’nda

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği sorunun yanıtı bugün belli olabilir. Şu anda bilançosu eksi 82 milyon TL olan sarı lacivertli takım, yapılandırmanın onaylanması halinde artı 55 milyon TL civarında bir limite kavuşacak.
Böylelikle sarı-lacivertliler devre arasında planladığı transferleri yapabilecek. Kurul onay verirse, açılan bütçeyle ilk olarak Falette'in lisansı çıkarılacak. Ardından, daha önce sonuçlanan Ricardo Rodriguez transferi resmi olarak açıklanacak.
Bu iki transferin açıklanmasının ardından Fenerbahçe'nin bir hücum oyuncusu için girişimde bulunacağı öğrenildi. Bu oyuncunun hem santrfor hem kanat oynama özelliği bulunan Maxim Chupo-Moting
olduğu belirtildi.
SADIK'IN YERİNE MEHMET EKİCİ TAKIMA DÖNDÜ
Fenerbahçe Antalya kampını bu pozla tamamlayıp, kupa maçı için Kayseri'ye gitti. Sezonu kapatan Sadık'ın yerine Mehmet Ekici'ye lisans çıkarıldı.
ERDOĞAN'DAN 'LEFTER' MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F.Bahçe'nin efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'i, vefatının 8. yıl dönümünde saat 19.07'de attığı bu tweetle andı.
İMZALAR ATILDI
Fenerbahçe'nin yeni sponsoru Burger King oldu. TAB Gıda CEO'su Caner Dikici, "Fenerbahçe için alınacak paket menülerden kulübe direkt bir aktarım olacak" dedi.