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golünü attı, kırmızı kart gördü

, 2. Lig maçında 'i konuk etti. Deportivo forması giyen 54. dakikada takımına galibiyeti getiren golü atarken 28 yaşındaki oyuncu sevincinin hemen ardından ikinci görerek kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.

Giriş Tarihi: 16.1.2020 23:34 Güncelleme Tarihi: 16.1.2020 23:41 ABONE OL
Emre Çolak golünü attı, kırmızı kart gördü

İspanya 2. Lig ekiplerinden Deportivo forması giyen Emre Çolak, mücadeleye damga vurdu. Ev sahibi Deportivo'nun Racing Santander'i konuk ettiği maça yedek başlayan 28 yaşındaki futbolcu 31. dakikada oyuna girdi. Mücadelede 54. dakikada sahneye çıkan Emre Çolak takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Gol sevincinde büyük sevinç yaşayan yetenekli futbolcu, taraftarlarıyla bütünleşti. Maçın hakemi bu sevinci nizami bulmadı ve halihazırda sarı kartı bulunan Emre Çolak'a ikinci sarı kartı gösterdi ve 28 yaşındaki futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Emre Çolak hakemin bu kararı sonrası büyük şaşkınlık yaşadı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Deportivo, Racing Santander'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.



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Emre Çolak golünü attı, kırmızı kart gördü
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