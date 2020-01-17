Ryan Babel'den Galatasaray sözleri: Risk almamak için...

Galatasaray'dan ülkesinin Ajax takımına kiralık olarak giden Ryan Babel açıklamalarda bulundu.

NOS'a konuşan Babel Pazar günü yeni takımıyla sahaya çıkmayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyerek yeniden Ajax'a transferini kendisini isteyip istemediği konusuna da açıklık getirdi.

Babel'in açıklamaları şu şekilde:

"Ajax'a yeniden geri dönmeyi sadece kendim istediğimi söylemem zor. Ajax'ta iyi ilişkilerim sayesinde transfer gerçekleşti diyebilirim. Buraya gelmeden Koeman ile de görüşmedim. Bu o kadar da anlaşılmaz bir durum değil. Türkiye'de her şey çok iyi gitmiyordu ama çok kötü de gitmiyordu. Durumun benim içimi kemirdiğini söyleyebilirim. Orada kalırsam Hollanda Milli Takımı'nda daha az formda gideceğimi hissettim. Risk almamak için de Ajax'a geri geldim"

2016'da Deportivo'da oynarken kariyerinin son günlerini yaşadığını düşündüğü zamanlar olduğunu söyleyen Babel o dönem umutsuzluğa kapıldığını belirterek her zaman kendisini altyapısından yetiştiği Ajax'a ait hissettiğini söyledi.