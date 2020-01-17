Galatasaray'da Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında oynanacak Denizlispor maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Marcelo Saracchi'nin lisansı çıkartıldı. Uruguaylı sol bek, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde Denizlispor karşılaşmasında forma giyebilecek.

15 YABANCI BULUNUYOR!

Galatasaray'ın şu an kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunuyor. Henüz Onyekuru ve Sekidika'yı TFF'ye bildirmeyen Galatasaray'ın bu oyuncuları da yazabilmesi için kadrosundan 3 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.

Sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan yabancı futbolcular şöyle;

Luyindama

Andone

Seri

Saracchi

Marcao

Mariano

Lemina

Linnes

Muslera

Falcao

Donk

Feghouli

N'zonzi

Belhanda

Nagatomo