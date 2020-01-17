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| 'nin lisansını çıkarttı!

'da maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yeni transferi Marcelo 'nin lisansını çıkarttı. Uruguaylı sol bek görev verilmesi halinde Denizlispor karşılaşmasında forma giyebilecek.

Giriş Tarihi: 17.1.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 17.1.2020 15:57 ABONE OL
SON DAKİKA | Galatasaray Saracchi'nin lisansını çıkarttı!

Galatasaray'da Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında oynanacak Denizlispor maçı öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Marcelo Saracchi'nin lisansı çıkartıldı. Uruguaylı sol bek, teknik direktör Fatih Terim'in şans vermesi halinde Denizlispor karşılaşmasında forma giyebilecek.

15 YABANCI BULUNUYOR!

Galatasaray'ın şu an kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunuyor. Henüz Onyekuru ve Sekidika'yı TFF'ye bildirmeyen Galatasaray'ın bu oyuncuları da yazabilmesi için kadrosundan 3 yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.

Sarı-kırmızılıların kadrosunda bulunan yabancı futbolcular şöyle;

Luyindama
Andone
Seri
Saracchi
Marcao
Mariano
Lemina
Linnes
Muslera
Falcao
Donk
Feghouli
N'zonzi
Belhanda
Nagatomo

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SON DAKİKA | Galatasaray Saracchi'nin lisansını çıkarttı!
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