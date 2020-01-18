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Onyekuru'nun taburcu olduğunu açıkladı

sıtma teşhisi konan ve tedavi altına alınan 'nun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Henry Onyekuru tamamlanan tedavisinin ardından taburcu oldu. Tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek olan oyuncumuzun bu süre içerisinde hastanede poliklinik takiplerine devam edilecektir."

Giriş Tarihi: 18.1.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 18.1.2020 18:12 ABONE OL
Galatasaray Onyekuru'nun taburcu olduğunu açıkladı

Sıtma teşhisi konan ve bir süredir hastanede tedavi gören Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, taburcu edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arasında Fransa Ligi takımlarından Monaco'dan kiralanan Onyekuru, transfer görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesi Nijerya'da sıtmaya yakalanmıştı.

Bir süredir İstanbul'daki bir hastanede tedavi gören 22 yaşındaki futbolcu, tüm kan değerleri düzelene kadar evinde istirahat edecek. Bu süre içinde hastanede Onyekuru'nun poliklinik takiplerine devam edilecek.

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Galatasaray Onyekuru'nun taburcu olduğunu açıkladı
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