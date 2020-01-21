Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > İşte Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru'nun dönüş tarihi

İşte 'ın yıldızı Onyekuru'nun dönüş tarihi

'ın ara döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı 'nun sıtma olduğu açıklanmıştı. Galatasaray yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Henry Onyekuru’nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki ’da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir." ifadelerini kullanmıştı. Geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcunun taburcu olduğunu duyuran Galatasaray'da Onyekuru mutluluğu yaşanmaya devam ediyor. Onyekuru 'in 20'inci haftadasında Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 21.1.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 11:10 ABONE OL
İşte Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru'nun dönüş tarihi

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Fransız devi Monaco'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun sıtma olduğu açıklanmıştı. Galatasaray yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen yılduız futbolcunun daha sonra hastaneden taburcu olduğu açıklanmıştı. Onyekuru'nun hastanede poliklinik takiplerine devam edileceği duyurulmuştu. Daha sonra Galatasaray yıldız futbolcunun linsansını çıkarmıştı. Galatasaray'da en çok merak edilen konu ise Onyekuru'nun ne zaman forma giyeceğiydi.

Galatasaray'da Fatih Terim'in gözünden düşen Younes Belhanda yolcu

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Nijerya'da sıtma hastalığına yakayanan Onyekuru'nun iyileşme süreci beklenenden çabuk oldu. Bireysel çalışmalara başlayan genç yıldızın fiziki açıdan yeterli seviyedi olmadığı için Konya'ya götürülmeyeceği öğrenildi. Ancak Onyekuru 20. haftadaki Kayseri maçında sahada olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru'nun dönüş tarihi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN