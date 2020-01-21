İşte Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru'nun dönüş tarihi

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Fransız devi Monaco'dan kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun sıtma olduğu açıklanmıştı. Galatasaray yaptığı açıklamada, "Oyuncumuz Henry Onyekuru'nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Yoğun bir şekilde tedavisine devam edilen yılduız futbolcunun daha sonra hastaneden taburcu olduğu açıklanmıştı. Onyekuru'nun hastanede poliklinik takiplerine devam edileceği duyurulmuştu. Daha sonra Galatasaray yıldız futbolcunun linsansını çıkarmıştı. Galatasaray'da en çok merak edilen konu ise Onyekuru'nun ne zaman forma giyeceğiydi.

DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Nijerya'da sıtma hastalığına yakayanan Onyekuru'nun iyileşme süreci beklenenden çabuk oldu. Bireysel çalışmalara başlayan genç yıldızın fiziki açıdan yeterli seviyedi olmadığı için Konya'ya götürülmeyeceği öğrenildi. Ancak Onyekuru 20. haftadaki Kayseri maçında sahada olacak.